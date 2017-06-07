Putin: "ABD ile Nükleer Savaş, Dünyanın Sonu Olur"

ABD ile Rusya arasında çıkabilecek bir nükleer savaşın kazananı olmayabilir.

Nükleer savaşın ciddi şekilde konuşulmaya başladığı şu günlerde ABD'li yönetmen Oliver Stone ile bir röportaj gerçekleştiren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sürekli olarak gündemde olan, olası bir Rusya-ABD nükleer savaşının neler getirebileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"The Putin Interviews" adlı bir belgesel çeken Oliver Stone, muhtemelen çoğu kişinin aklında olan bir soruyu Putin'e yöneltti: sıcak savaş çıkması halinde üstün taraf ABD mi olur, yoksa Rusya mı? Putin ise bu soruya biraz 'dengeli' olarak da ele alabileceğimiz bir cevap vererek, "böyle bir savaşta kimsenin hayatta kalacağını düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Soğuk Savaş döneminden bu yana, ABD ile Rusya arasında siyasi bağlamda oldukça önemli sürtüşmeler oluyor ve günümüzde iki dev arasındaki ikili ilişkiler oldukça kötü durumda. İşte bu konuda, yani iki devlet arasındaki ilişkilerde bir düzelme olup olmayacağı yönünde sorulan soruya ise Putin, "birileri bir mezarlığa götürüp gömmeye karar vermediği sürece umut daima vardır" cevabını verdi.

Putin, Rusya için olduğu kadar dünya genelinde siyasette de oldukça önemli bir isim. Hal böyle olunca da kendisine yönelik olarak pek çok suikast girişiminde bulunulmuş durumda. Şu ana kadar bilinen 5 farklı suikast girişimi mevcut. Bu girişimler ise, Putin'e oldukça sadık olan güvenlikleri tarafından önlenlenmiş. Söz konusu suikast girişimleri ve ileride olabilecek yeni girişimler konusunda da Putin, net bir açıklama yapmakta:

"Ben kendi işimi yapıyorum, güvenlik yetkilileri de kendi işlerini. İşlerini başarılı bir biçimde yerine getiriyorlar. Onlara güveniyorum" diyen Putin, bir Rus atasözünden de örnek verdi: "Kaderinde asılmak olan kişiler suda boğulmazlar."

Soğuk savaş öncesinde iki ülke nükleer krizin eşiğine gelmiş, hatta bilim adamları ünlü 'kıyamet saatini' 12'ye 5 kala şeklinde ayarlamışlardı. Her iki tarafın da güçlü nükleer silahları vardı ve olası bir savaş, gerçekten de herkesin sonu olabilirdi. Daha sonrasında girilen soğuk savaştan bu yana iki ülkenin arası hala düzelmiş değil. Ve her iki tarafın da, gelişen teknoloji ile birlikte ellerindeki nükleer silahlar çok daha korkunç boyutlarda zarar verebilecek silahlar.

Böyle bir durumda da Putin'in söylediklerine katılmak lazım. Olası bir ABD-Rusya nükleer savaşından bir kazanan çıkmayabilir. Zira böylesi bir savaş, geriye kimseyi bırakmayabilir.