Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2013 yılından beri yapımına devam edilen yeni makam aracına sonunda kavuştu.

Putin, geçtiğimiz mart ayında yeniden başkan seçilmesinin ardından dün itibarı ile yemin törenine katıldı. Putin'in yemin törenine giderken içinde bulunduğu araç daha önce hiçbir yerde görülmemişti. Nitekim tamamen Rus yerli üretimi olan aracın yapımı yaklaşık 5 yıl sürmüştü.

Kortej adı verilen bu yerli araç, ilk olarak Rusya Otomobil ve Motorlar Araştırma Enstitüsü tarafından projelendirilerek Putin'in önüne sunulmuş. Putin'in projeyi kabul etmesinin ardından, geçen süre içerisinde araç için projelendirme ve yapım aşamasında tam 197 milyon dolarlık (841 milyon TL) ciddi bir para harcanmış. Aracın geliştirilme sürecinin henüz sonlandırılmadığını da söylemek gerek. Şu an için 600 beygirlik V8 motora sahip olan araç, bir süre sonra Putin'in isteği doğrultusunda 850 beygirlik, V12 motorla değiştirilecek.

Kortej olarak adlandırılan araç bir süre sonra farklı ülkelere de pazarlanacak. Bu sebeple bir diğer adı da Aurus, yani buhar. İşin buradan sonraki kısmı biraz magazin gibi geliyor; nitekim gelen bilgilere göre, aracın Rusya'nın herhangi bir ülkeye gerçekleştireceği nükleer saldırıları ateşleyecek olan, her çeşit filmde ve dizide ikonik olarak gördüğümüz 'kırmızı buton' dahi aracın içerisinde bulunuyor. Putin'in isteği taktirde bu araç içinden nükleer saldırı dahi gerçekleştirilebileceği söyleniyor.

Donald Trump'ın dünya basınında gündem olan Cadillac aracı sonrası, Rus yerli aracın iç dizaynı ve motorunun yapımında Porsche ile çalışıldığı belirtiliyor.