Putin: Kuzey Kore'yi Vurmak Mümkün!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da katıldığı bir etkinlik sırasında, Kuzey Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapmış olduğu açıklamayla Kuzey Kore'yi vurmanın mümkün olduğunu belirtti Ancak Putin, bu adımın istenilen sonucu verip vermeceğinin meçhul olduğununda altını çizdi.Moskava'da düzenlenen bir etkinliğe katılan devlet başkanı Putin, Kore Yarımadası'nda kullanılan savaş söyleminin tehlikeli olduğunu vurguladı.

Putin yapmış olduğu açıklamada ''Açık açık konuşalım;Kuzey Kore'yi silahsızlandıracak bir vuruş yapılabilir mi? Yapılabilir. Peki amaca ulaşılır mı? Bu meçhul, zira muhtemelen hiç kimse Kuzey Kore'nin nerede neye sahip olduğunu bilmiyor. Kuzey Kore kapalı bir ülke ve hiç kimse bu konuda yüzde yüz bilgi sahibi değil. Cevap ortadayken savaş söylemine gerek var mı? Bence yok" ifadelerine yer verdi.

Kuzey Kore'nin nükleer deneme poligonlarının Rusya sınırından 200 kilometre mesafede olduğunu belirten Rusya Başkanı, dolayısıyla yapılan denemelerden, ABD'den daha fazla endişe duyduklarını da ifade etti. 2001 yılında Kim Jong-un' babası Kim Jong-il'in Rus lidere, nükleer silaha ve basit topçu sistemleriyle Güney Kore'nin başkenti Seul'u vurabilecek imkana sahip olduklarını söylediği ortaya çıktı.

Putin ise konuşmasını '' Artık 2017'deyiz, Kuzey Kore daimi yaptırım koşulları altında yaşıyor ve artık nükleer yerine hidrojen bombasına sahipler. Basit topçu sistemlerinin yerini 5.000 kilometreye kadar menzile sahip füzeler aldı. Sorunu çözmenin yolu gerçekten bu olabilir mi? Hayır. Her şeyin tersine gittiğini zaten hepimiz görüyoruz." kelimeleriyle sonlandırdı.