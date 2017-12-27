Putin, Rusya'da "Sosyal Medya Polisliği" Yapmak İstiyor!

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, ülke iç siyasetiyle ne kadar ilgili olduklarını değerlendirmek için gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde sosyal medyayla ilgili şirketleri izlemeye başlamayı istiyor.

Bildiğiniz üzere Rusya'nın ABD'de Trump'ın yönetimi ele geçirdiği seçimlerde ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldığı Brexit referandumunda parmağının olduğu söylenmişti. Hatta İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya'nın bilgiyi silahlandırmaya çalıştığını belirterek Rusya'nın sahte hikayeler düzenleyerek ve photoshop görüntüler kullanarak Batı'da anlaşmazlık yaratmaya çalıştığını iddia etmişti. Yeni gelen bilgilere göre Putin, dış politikada izlediği sosyal medya aracılığıyla müdahale yolunun kendi ülkesinde yaşanmaması için sosyal medya şirketlerini izlemeyi planlıyor.

Konuyla ilgili olarak Rusya Parlamentosu'nda konuşma yapan Putin, "Bazı şirketlerin internet ortamında, sosyal medyada nasıl çalıştıklarını ve iç siyasi hayatımıza ne kadar çok dahil olduklarını dikkatlice incelemeliyiz" dedi. Öte yandan Rusya'nın yabancı medya kuruluşlarıyla ilgili attığı bazı adımlar da tepki çekmişti. Putin, geçtiğimiz aylarda, bazı yetkililerin Moskova'daki medyaya yönelik baskı oluşturdukları söylentilerine karşılık olarak yabancı medya organlarını "yabancı ajanlar" olarak nitelendirebilecek bir yasa imzalamıştı. Bu yasaya göre medya kuruluşlarının yetkililere, finansman kaynakları gibi konular hakkında ayrıntılı bilgi vermesi zorunlu kılındı. Bu kuruluşların başında ise ülkemizde de on yıllardır faaliyet gösteren Amerika'nın Sesi gibi büyük basın yayın kuruluşları bulunuyor.

Putin yeni "sosyal medya polisliği" ile ilgili olarak yaptığı açıklamarda internetin özgürlük alanının daraltılmaması gerektiğini vurgulayarak, kuruluşların başkanlık seçimlerinde nasıl bir faaliyet göstereceği dikkatli bir şekilde analiz edilmelidir" ifadelerini kullandı. Anketlere göre Rusya'nın siyasi manzarasına son 17 yıldır hakim olan 65 yaşındaki Putin, 2018 yılının Mart ayında yeniden seçilerek ülkesine 6 yıl daha hizmet edecek.