YouTube'da "NightHawkInLight" isimli kanalında genellikle bilimsel deneyler, kendin yap videoları hazırlayan Ben isimli YouTuber, bu defa su borularıyla nasıl yüksek basınçlı hava tabancası yapabileceğimizi anlatıyor.

Ben isimli YouTuber, kısa bir süre önce kanalında PVC borularıyla müthiş bir "yüksek güçlü hava tabancası" inşa etti. Üstelik bütün malzemeler de hepimizin evlerimizde bulabileceğimiz türden.

Havayı, doğrudan bu havalı tabancanın hazesine göndermek için yuvarlak vana ya da buna benzer bir araç kullanmak yerine, Ben daha akıllıca bir tasarım oluşturmuş.

Bu da bir havalı tabancanın hava kaçırmasını engellemek adına, hareketli bir piston yoluyla namludaki lastik mengeneye değecek bir biçimde oluşturduğu tabancamızın namlusu. Böylece vanayı dolduracak havanın sonrasında hazneye dolmasını sağlayacak ve gerdideki pistonu hareket ettirecek. Ardından da tetiğe bastığımızda, sıkıştırılmış hava serbest kalıp; silahımızın ucuna koyduğumuz cisim her ne ise, havanın basıncıyla hedefimize yönelecek. İster ping pong topu koyalım namlumuzun ucuna istersek küçük patatesler, cismimiz havanın basıncıyla hızlı bir şekilde silahımızı terk edecek.

PVC boruylarıyla yaptığımız tabancamız, 20 metre uzağımızda bulunan bir karpuzu vurduğumuzda; karpuzu patlatabilecek güçte olacak. Silahımızın yapım videoları ise şu şekilde:

Umarız aramızdan kimse bu eğlenceli silahı inşa edip; arkadaşlarını ya da etrafındaki insanları hedef almaz. Zira silahımızdan çıkarak, yanlışlıkla arkadaşımızın gözüne isabet edebilecek olan nesneler, onu kör bile bırakabilir!