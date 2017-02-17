Python Neden Bütün Hackerların Favori Programlama Dili?

Python, hackerların en çok tercih ettiği dil. Peki bu dili böylesine çekici kılan şey ne? Basitliği, gücü, nesne yönelimli olmasının yanı sıra birçok özelliği daha var.

Birçok kişi, sırf hacking için Python programlama öğreniyor. Başka bir programlama dilini bilip de Python’a geçenler, bunu çok daha rahat gerçekleştiriyorlar. Google’da yaptığınız araştırmalarda da görebileceğiniz gibi hack dünyası, Python’un etrafında dönüyor. Diğer dillerle kıyaslandığında gayet kısa ve açık seçik olan bu dil, güçlü özellikler sunmasına rağmen sanki daha kolay öğrenilebilirmiş gibi. Bu nedenle UCLA, Stanford, MIT gibi büyük ABD üniversiteleri artık programlamaya giriş dersinde Python öğretiyorlar. Eğer siz de güvenlik ve hack dünyasına meraklıysanız, programlamaya Python’dan başlayın.

Neden Programlama? Neden Python?

Temel programlama becerisine sahip değilseniz, hack dünyasında “kiddie” olarak adlandırılırsınız. Bu, başkaları tarafından geliştirilmiş programları kullandığınız anlamına gelir. Yani programlama bilmiyorsanız, bu dünyada çoluk çocuk muamelesi görürsünüz. Programlama bilirseniz, kendi hack araçlarınızı yazar ve profesyonel bir hacker olursunuz.

Python ise ifade ettiğimiz gibi hack dünyasında büyük ilgi görüyor. Birçok hack aracı bu dille yazılmış. En önemlisi de Python ile bir virüs yazacakken, bunu önceki programcıların hazırladığı kütüphaneler sayesinde daha hızlı, kolay ve etkili yapabiliyorsunuz. Python 1000’in üzerinde modülle geliyor. Okuması ve yazması çok basit. Bedava ve açık kaynak kodlu, ayrıca yüksek seviyeli bir dil. Nesne yönelimli ve yorumlanan bir dil olduğu için çok güçlü ve birçok kütüphaneye sahip. Eğer programlama biliyor ve Python öğrenmek istiyorsanız, öğle yemeğinden sonra birkaç saatte bu işi gerçekleştirebilirsiniz.