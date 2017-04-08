Python Neden Bütün Hackerların Favori Programlama Dili?

Hackerlar Python programlama dilini tercih ediyorlar. Basitliği, nesne yönelimli olmasının yanı sıra birçok güçlü özelliği var. Peki, bu dili böylesine popüler kılan ne var?

Birçok kişi, sırf hacking için Python programlama öğreniyor. Başka bir programlama dilini bilip de Python’a geçenler, gerçekten bunu yaparken çok rahatça gerçekleştiriyorlar. Google’dan araştırdığınızda da görebileceğiniz gibi, hack dünyası Python’un etrafında dönüyor. Diğer dillerle kıyaslandığında gayet kısa ve açık seçik olan bu dil, güçlü özellikler sunmasına rağmen sanki daha kolay öğrenilebilirmiş gibi. Bu nedenle; UCLA, Stanford, MIT gibi büyük ABD üniversiteleri artık programlamaya giriş dersinde Python öğretiyorlar. Eğer siz de güvenlik ve hack dünyasına meraklıysanız, programlamaya Python’dan başlayın.

Neden Programlama? Neden Python?

Temel programlama becerisine sahip değilseniz, hack dünyasında “kiddie” olarak adlandırılırsınız. Bu, başkaları tarafından geliştirilmiş programları kullandığınız anlamına gelir. Yani programlama bilmiyorsanız, bu dünyada çoluk çocuk muamelesi görürsünüz. Programlama bilirseniz, kendi hack araçlarınızı yazar ve profesyonel bir hacker olursunuz. Python ise ifade ettiğimiz gibi hack dünyasında büyük ilgi görüyor. Birçok hack aracı bu dille yazılmış. En önemlisi de Python ile bir virüs yazacakken bunu önceki programcıların hazırladığı kütüphaneler sayesinde daha hızlı, kolay ve etkili yapabiliyorsunuz. Python 1000’in üzerinde modülle geliyor.

Okuması ve yazması çok basit. Bedava ve açık kaynak kodlu. Ayrıca yüksek seviyeli bir dil. Nesne yönelimli ve derlenen bir dil olduğu için çok güçlü. Birçok kütüphaneye sahip. Eğer programlama biliyor ve Python öğrenmek istiyorsanız, öğle yemeğinden sonra birkaç saatte bu işi gerçekleştirebilirsiniz.

