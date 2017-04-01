Katar Hava Yolları ABD'ye Direkt Uçuşlarda Laptop Dağıtacak

ABD'ye direkt uçuşlara gelen 'elektronik cihaz' engeli üzerine Katar Hava Yolları, yolcularına ödünç laptop hizmetine başlıyor.

Hatırlayacağınız üzere Amerika Birleşik Devletleri, 8 ülkeden ABD'ye direkt yapılan uçuşlarda cep telefonundan büyük elektronik cihazların kabine sokulmasını yasaklamıştı ve yasaktan sonra Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok havayolu şirketi kararı eleştirmişti. Ayrıca daha önce Türk Hava Yolları'nın yolcularının mağdur kalmaması için uçuş esnasında yolcularına iPad dağıtacağı da gündeme gelmişti.

Türk Hava Yolları şimdilik cihaz dağıtmak yerine ABD'ye direkt uçuşlarda tüm yolcularına ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunarken Katar Hava Yolları yaptığı açıklamada ABD'ye yapılan direkt uçuşlarda yolculara ödünç laptop hizmetine başlayacağını duyurdu.

Katar Hava Yolları'nın yanı sıra Emirates Hava Yolları ve Türk Havayolları'nın da benzer bir uygulama üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu yasak tepki çekmeye devam ederken yasağın kaldırılmasıyla ilgili henüz bir adım gelmedi.