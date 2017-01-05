Geleceğin TV Teknolojisi Olan QLED Nedir?

Samsung, "QLED" mimarisinin yeni nesil televizyonlarının öncüsü olduğunu iddia ediyor. Peki bu iddialar ne kadar gerçek?

Samsung da, CES 2017'i boş geçmeyen firmalardan. Yeni nesil televizyon ve monitörlerde sıkça karşılabileceğimiz QLED mimarisi Los Angeles'ta resmen tanıtıldı.

Güney Koreli şirket QLED teknolojisi ile rakipleri ile arasındaki farkı açmak istiyor. QLED, temel olarak LED ile nano mimarinin birleşmelerinin sonucu ortaya çıktı. "Q" harfi, "Quantum Dot" yarı iletken materyallerden oluşan kristalimsi bir yapı. Quantum Dot'lar, LED ışıklarının önüne yerleştiriliyor zira her Q-Dot kendi ışığını yayıyor. Böylece ekran daha parlak, siyahlar daha belirgin hale geliyor ve derinlik artıyor.

Daha Önce Quantum Dot'u Duymuştuk

Evet söz konusu mimari, birkaç yıldır Samsung tarafından kullanılıyor. Ancak Samsung'un gayretli çalışmaları sonucunda teknoloji birkaç adım öteye taşınmış. Samsung LED TV'ler LCD'lerden ne kadar üstünse, QLED'lerin de, LED'lerden o kadar üstün olduğunu savunuyor.

Fiyatı Nasıl Olacak?

Muhtemelen OLED televizyonlardan daha uygun olacak. OLED, özel olarak, ışıklandırılan bir panel. QLED ise kendine has yapısı sayesinde nispeten ucuz panellerle yetinebiliyor.

QLED'i Sadece Samsung mu Üretecek?

Şimdilik öyle görünüyor. Panasonic ve LG, OLED mimarisine sadık kalacağını açıkladı. Şimdilik diğer üreticiler ser verip sır vermiyor.