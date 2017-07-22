Yayınlanan bu yeni uygulama cep telefonunuzu veya tabletinizi yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu tarayıcıya dönüştürüyor.

Yakın zamana kadar bir nesnenin 3 boyutlu bir taramasını almak, özel ekipmanlar ya da üst düzey aletler gerektirmekteydi ve daha çok mühendislik ve endüstriyel alanlarda kullanılıyordu. 3 boyutlu teknoloji marketinin hızla gelişmesi ile 3 boyutlu tarama sektörü de buna ayak uydurdu ve gündelik hayatımızda rahatça kullanabileceğimiz bir mobil uygulama piyasaya sürüldü. Qlone ismindeki bu uygulama (Türkçe olarak klon olarak okunabilir) halihazırda telefonunuzda bulunan kamerayı ve arttırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak, 2 boyutlu olarak çektiğiniz fotoğraflardan üzerine doku kaplaması yapılmış 3 boyutlu çizimler oluşturuyor.

Qlone şu an için sadece iOS cihazlar için piyasaya sürülmüş olsa da, yapımcı şirket kısa zaman içerisinde Android versiyonunuda piyasaya sürmeyi planlıyor. Qlone, daha çok interaktif çocuk ürünleri geliştiren İsrail menşeili bir şirket olan “EyeCue Vision Technologies” tarafından geliştirilmiş. Şirketin uzmanlık alanları arasında olan dijital görüntü işleme üzerine halihazırda Lego ve Playmobil gibi birkaç büyük oyuncak firması ile ortak geliştirdikleri masa oyunları ve bazı oyuncakları bulunuyor. Eye Vision Technologies’in CEO’su Ronen Horovitz, şu açıklamaları yapıyor: “Qlone ile amacımız, gerek 3 boyutlu baskı için, gerek AR/VR içerik oluşturma için gereksede paylaşım ve satış için 3 boyutlu dünyanın bariyerlerini kaldırıp herkes için ulaşılabilir bir teknoloji olmasını sağlamaktır… Qlone ile birlikte ortaya çıkabilecek olasılıklar limitizdir.”

Qlone uygulaması aslında teknik olarak 3 boyulu bir tarama ortamı sağlamıyor, zaten böyle bir tarama işleminin yapılabilmesi için bir akıllı telefonun size sunabileceğinden daha özel ekipmanlara ihtiyaç duyuluyor. Uygulama arka planda kullanılan teknolojiler sayesinde size göreceli olarak kolay bir yoldan ihtiyaç duyduğunuz nesnenin 3 boyutlu dijital bir kopyasını oluşturuyor.

Tarama işlemi için arttırılmış gerçeklik altyapısını kullanan özel tasarlanmış bir altlık kullanılması gerekiyor ve bu altlığı uygulamanın kendisinden indirebilir, Airprint destekli yazıcınızdan çıktı alabilir veya bir mail adresine mail atabilirsiniz. Bu altlıktaki siyah-beyaz ızgara deseni, altlık uygulaması tarafından yazılımsal referans noktaları olarak kullanılacak şekilde yeni bir yüzey oluşturuyor. Yapmanız gereken tek şey taramak istediğiniz nesneyi bu altlığın ortasına yerleştirmek ve uygulamanızı açıp uygulama ekranındaki yarım küre şeklinde bulunan tarama yönlendirmelerini takip etmek(Taramak istediğiniz nesnenin büyüklüğüne bağlı olarak altlığı daha büyük boyutlarda çıktı almanız gerekebilir). Farklı açıdan çekilmiş görüntüler yüksek çözünürlükteki 3 boyutlu nesneyi oluşturmak için yeterli oluyor. Tüm veri işleme işlemi telefon üzerinde anlık olarak yapılıyorken herhangi bir internet bağlantısı da gerekmiyor.

3 Boyutlu çizim, oluşturulduktan sonra uygulamanın kendisinde bulunan bir çok seçenek ile düzenlenebiliyor, temizlenebiliyor ve kullanım alanına göre optimize edilebiliyor. 3 Boyutlu çizimi bilgisayarınıza veya başka bir yere aktarmak için ise öncelikle uygulama içerisinden kredi satın almanız gerekiyor. Kredi satın alımında, aktarım başına 3,49₺ kadar bir tutar ödemeniz gerekiyor. Ayrıca ödenecek ücret, bu aşamaya kadarki yapılan tek ücretlendirme olarak karşımızda duruyor. Kredi satın almanız durumunda uygulama üzerinden en yaygın 3 boyutlu çizim formatları olan OBJ, STL (3 Boyutlu baskı için en çok kullanılan format), PLY ve X3D çıktı alabiliyorsunuz.

3 Boyutlu tarama işlemi tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı (tabi bütçeniz ve teknik bilginizde önemli olacaktır). Uygulama taramalarınızı çeşitli sosyal platformlara paylaşmanıza olanak sağlamasının yanı sıra Shapeways gibi online 3 boyutlu yazdırma hizmeti veren servislere de entegre olmuş durumda. Bu özellik bilgisayarda 3 boyutlu modelleme üzerine çok bilgisi olmayan, heykeltraş veya modelleme yapan kişiler için seri üretimin kapılarını açıyor.