Qualcomm, 5G Modemini Mobil Cihazlara Uyumlu Boyuta Getirdi!

Android platformunun en büyük çip üreticilerinden Qualcomm, ilk prototipi evrak çantası boyutunda olan 5G modemini mobil cihazlara uyumlu olacak kadar küçültmeyi başardığını açıkladı.

Bundan tam bir yıl önce Qualcomm, X50 adındaki ilk 5G modemini duyurmuştu. Bu modem, 5G teknolojisine dair ilk somut adım olduğu için herkesi heyecanlandırsa da bir prototipten ibaretti ve bir evrak çantası boyutundaydı. Dolayısı ile ilk bakışta çok kullanışlı görünmüyordu. Bugüne geldiğimizde ise şirket, modemi bir cep telefona sığdıracak kadar küçültmeyi başardı.

Yeni mobil boyutlardaki X50 modemini test eden Qualcomm, gigabit bağlantı hızlarına ulaşabildi. Fakat şirket bunu gerçekleştirirken evlerimizde kullandığımız standart 2.4Ghz ya da 5Ghz dalgaları değil, 28GHz milimetre dalga spektrumu kullandı. 5G modemin başarılı bir şekilde çalışması her ne kadar gelecek için umut verse de bu frekanslardaki sinyalleri cihazımızdan göndermek için büyük ve çirkin antenler bulunması gerekir.

Qualcomm, 2019 yılında 5G ağı açıldığında X50 modemini akıllı telefonlara entegre etmek istiyor. 5G teknolojisi ilk birkaç yıl 4G LTE ağları ile birlikte çalışabilir. Yani; şu anda LTE ağlara erişilemediğinde 3G ağına bağlandığımız gibi 5G ağına bağlanamadığımızda 4G LTE ağına bağlanabiliriz. Qualcomm temsilcisi Sherif Hanna’nın söylediğine göre ise 5G teknolojisi, ilk zamanlarda mevcut 4G teknolojisi üzerinde bir ‘Turbu Mod’ gibi çalışacak.

5G bağlantı teknolojisinin mevcut hızların on katına çıkması bekleniyor. 5G ağları 2019 yılına kadar kamuya açık olmayacak. Qualcomm’un geçtiğimiz yıl tanıttığı ilk X50 5G modem prototipine aşağıdan bakabilirsiniz.