Qualcomm'a Karşı Yürütülen Savaşa Intel de Katıldı!

Herkesin yasal yollardan saldırmasına alışan Qualcomm, yeni bir rakiple daha karşı karşıya.

Geçtiğimiz günlerde Apple ile arasındaki davalar sürerken Apple tarafına katılan Tayvanlı firmaların yanına bir de Intel katıldı.

Bu yıl tanıttığı Snapdragon 835 mobil işlemcisiyle bilgisayar alanına da gireceğinin sinyallerini veren Qualcomm, bu alanın lideri olan Intel'i oldukça kızdırmış ve tehditler savurmasına neden olmuştu. Bununla yetinmeyen Intel, Qualcomm'a bir de yasal inceleme başlatılmasını talep eden davasıyla tarafını belli etti.

Qualcomm'un teknolojilerinin kullanımı için firmalardan talep ettiği ücretlerde dengesiz fiyatlandırma yapması ve olması gerekenin beş katını istemesi gerekçesiyle başlatılan yasal savaş, firmayı ne kadar etkileyecek henüz bilmiyoruz.

Halihazırda devam etmekte olan savaşın tarafları şimdilik Qualcomm karşısında Apple, Foxconn, Intel, Compal, Pegatron ve Wistron şeklinde. Çarpışma hakkında yeni bilgiler için takipte kalın.