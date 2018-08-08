Birleşik Devletler menşeli çip üreticisi Qualcomm, 10 Eylül'de gerçekleştireceği yeni lansman etkinliği ile birlikte akıllı saatler ve diğer giyilebilir teknoloji ürünlerinde kullanılacak işlemcisini tanıtacak.

Dünyanın en büyük işlemci üreticilerinden biri olan Qualcomm, yeni bir lansman etkinliği için basın davetiyelerini yayınladı. 10 Eylül tarihini gösteren davetiyede yer alan saat görseli, Qualcomm’un akıllı saatler ve diğer giyilebilir teknoloji cihazları için geliştirilmiş yeni işlemcilerini tanıtacağını gösteriyor.

Günümüzde Wear OS işletim sistemi kullanan saatlere güç vermekte olan Snapdragon Wear 2100 işlemcisi, günümüz teknolojilerine göre oldukça eski kalıyor. Qualcomm’un akıllı saatler için geliştirdiği işlemciden en büyük beklenti, eski nesle göre daha iyi bir pil ömrüne sahip sunması. Tabi, daha fazla performans da beklentilerden bir diğeri.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Qualcomm ve Google, farklı kullanım durumları için birden fazla varyantı bulunan ve daha gelişmiş bir pil ömrü sunan giyilebilir teknoloji ürünleri için özel olarak tasarlanmış bir işlemci için iş birliği gerçekleştirdiklerini onaylamışlardı. Bu onay, Google’ın kendi Pixel akıllı saatini geliştirdiği yönünde söylentilere yol açmıştı.