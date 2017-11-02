Bu Sefer Qualcomm Apple'ı Dava Etti!

Qualcomm, Apple'ın kendine ait olan tescilli olan kodlamaları Intel ile paylaştığı iddiasıyla dava etti.

Apple'ın Qualcomm'la yaşadığı sorunlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Apple'ın Qualcomm ile yolları ayırdığını ve yoluna Intel ile devam edeceğinden size daha önce bahsetmiştik. Son gelen bilgilere göre şimdi de Qualcomm, Apple'ı kendine ait olan kodları Intel ile paylaştığı iddiasıyla dava etti.

Davadaki iddianameye göre Apple yoluna devam edeceği Intel'e, daha önce Qualcomm'un çiplerinin Apple'ın donanımıyla birlikte çalışması için, tescili Qualcomm'da bulunan kodları Intel ile paylaştı. Bunun geçtiğimiz aylarda Apple'ın Qualcomm'a açtığı, patent kullanımına çok yüksek fiyat biçilmesi üzerine olan davaya misilleme olduğu düşünülüyor.

Bu davalaşmalar iki teknoloji üreticisi arasındaki gelişmelerin durmayacağı izlenimini yaratıyor. Bakalım bu davalaşmadan hangi üretici haklı çıkacak? Siz ne düşünüyorsunuz? Apple ile Qualcomm'un anlaşmazlığının asıl sebebi ne olabilir?