Qualcomm, Broadcom’un 121 Milyar Dolarlık Teklifini Reddetti!

İşlemci tasarımı alanında patent şampiyonu olan ve Apple, Intel, AMD gibi devlerin gözünü korkutan Qualcomm, bir diğer dev şirket olan Broadcom’un 121 milyar dolar değerindeki satın alma teklifini reddetti.

Broadcom’un uzun süredir Qualcomm’u satın almak için kolları sıvadığı konuşuluyordu. Mobil işlemci teknolojileri konusunda mükemmel ürünler tasarlayan ve bugün kullanılan neredeyse her akıllı telefon ve tabletin içinde adını geçiren Qualcomm, beklenen satın alma teklifini aldı.

Broadcom, Qualcomm’a 121 milyar dolar teklif etti. Bu anlaşma karşılığında Qualcomm, bütünüyle Broadcom’un elinde olacaktı.

Açıklamalara göre Qualcomm, yöneltilen teklifi yönetim kurulunda sağlanan oy birliği ile reddetti. Firma 121 milyar dolarlık teklifin değerini yansıtmadığını söylüyor ve Broadcom’a doğrudan şu mesajı veriyor:

“Mevcut lisans anlaşmazlıklarımızın beklenen çözümü için değer belirtmediğimiz ve 5G teknolojilerindeki, önemli fırsatlar henüz şirket değerine yansımadığına göre, aslında daha değerli bir şirketiz. Teklifiniz, bağımsız bir şirket olarak potansiyel müşterilerimize göre düşüktür, sektörümüzdeki ticari işlem sınıflarını çok altındadır.”

Bir başla deyişle Qualcomm, borsaya yansıyan 121 milyar dolardan çok daha değerli olduğunu söylüyor. Elbette 5G gibi önemli fırsatlar, teknoloji sektöründe oyunun kurallarını değiştireceğinden en azından önümüzdeki 5-6 yıl boyunca hak ettiği değeri görmek istiyor. Aksi takdirde Qualcomm’un satılmasını beklemek boşuna olur.

Diğer taraftan Broadcom, yeni nesil kablosuz teknoloji 5G ile Qualcomm’un vadedebileceklerinin farkında. Nesnelerin İnterneti (IoT) konusunda Qualcomm yapacağı çalışmalarla dünyanın en değerli firması olabilir. Bu nedenle ulaşılması zor rakamlarla ifade edilen bir değer kazanmadan Broadcom akıllıca bir hamle yapmak istiyor. Fakat Qualcomm, kibar bir şekilde “yemezler” diyerek teklifi reddediyor.

Elbette bu tarz işler, şirketlerin yönetim kurulunda alınan kararlara bağlıdır. Hissedarların söyledikleri her zaman geçerli olur. Fakat Qualcomm’un böyle bir alanda Apple’dan yediği darbelere rağmen tek başına savaşmak istemesi takdir edilmelidir.

Bakalım ilerleyen zamanlarda Qualcomm’un bu cesur hareketlerini görecek miyiz? Açıkcası son dönemde ürettiği Sanpdragon 845 işlemcisi gözleri dolduruyor. Normalde mobil cihazlar için üretilen bu işlemci, Asus’un yeni Notebook serisine de giriş yaptı.

Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizce Qualcomm 121 milyar dolarlık teklifi kabul etmeli miydi?