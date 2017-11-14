Broadcom geçen hafta, diğer bir yonga seti üreticisi olan Qualcomm firmasına devralma teklifi sundu.

Broadcom’un yaptığı teklif üzerine, Qualcomm yönetim kurulu dün bir araya geldi. Şirket yöneticileri, yapılan teklifi firmanın prestijini düşüreceği sebebiyle reddetti. Yapılan teklifi Qualcomm yönetim kurulu kabul etseydi bile, düzenleyici kurumların her iki şirketin hissedarlarıyla birlikte onay vermelerine ihtiyaç duyulacağından anlaşma açısından sancılı süreç devam edecekti ama iş hiç o noktalara gelmedi. Ayrıca Qualcomm yönetim kurulu, yaşanan olaylar sonucunda iki şirketin ortak olarak 5G'ye geçme fikrine de olumsuz bakıyor.

Broadcom’un teklifi, her Qualcomm payı için hissedarlara 60 dolar nakit ve 10 dolarlık Broadcom hissesi vermeyi içeriyordu. Sonuç olarak, Qualcomm hisselerinin %28’i için toplamda 130 milyar dolarlık bir teklifi reddetmiş oldu. Teklifin reddetme sebebi olarak, son dönemlerde Qualcomm’un hisse değerinin artması ve yapılan anlaşmaların olumlu olmasının büyük bir etkisi var. Qualcomm, Broadcom ile yapılacak anlaşmalardan uzaklaşırken Xiaomi, Vivo ve OPPO ile 12 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Qualcomm, son dönemde doğru işler yapmış olsa da firmanın geçmişte yaptığı hatalardan dolayı zor bir dönem geçireceğini düşünüyorum. Standart temel telif haklarını makul ve net bir şekilde lisanslamadığı için şirket, Apple da dahil olmak üzere birkaç dava ile karşı karşıya kaldı. Ancak bu zorlu dönemde düzgün bir yönetim politikası yürüten firma, bu durumdan en az zararla kurtulabilir.