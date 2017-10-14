Qualcomm, Çin'de iPhone Üretimini ve Satışını Yasaklatabilir

Qualcomm ve Apple arasında süregelen resmi savaş, 29 Eylül'de Qualcomm'dan gelen bir salvoyla yeniden alevlendi.

29 Eylül'de Qualcomm'un en yakın tarihli saldırısı da Çin'de Apple'a karşı gerçekleşti. Bugün ortaya çıkarılan belgelere göre firma Çin'de iPhone üretimini ve satışını yasaklatmak istiyor.

Qualcomm'un iddialarına göre, Apple onların teknolojilerini ücret ödemeksizin kullanıyor ve bundan kazanç elde ediyor. Pekin'de yapılan suç duyurusu, üç farklı Qualcomm patentini kapsıyor ve Qualcomm'un davanın sonucundan beklentisi iPhone'ların Çin'de üretiminin ve satışının yasaklanması.

Satışların yasaklanması Apple'ı oldukça üzebilir ancak olur da üretim de yasaklanırsa, Apple bu durumdan büyük darbe alacaktır. Bildiğiniz üzere iPhone'ların büyük çoğunluğu Çin'de üretiliyor ve iPhone modelleri tek başına Apple'ın gelirinin üçte ikisini oluşturuyor.

Apple tarafından ihlal edildiği öne sürülen patentler güç yönetimi ve Apple'ın Force Touch teknolojisini içeriyor. Ocak'ta Apple'ın Qualcomm'u patent lisanslama ücretlerine ilişkin adaletsizlik gerekçesiyle dava etmesinin ardından Qualcomm da Apple'ı modemlerini Intel'in modemlerinden daha zayıf gösterdiği için dava etti. Temmuz ayında ise Qualcomm iyice çıldırarak Apple iPhone modellerinin ABD'de satışının yasaklanmasını talep etti.

Sizce davaların sonucu ne olacak? Ülkelerden büyük bir ekonomiye sahip olan Apple kendisine zarar verdirtir mi veya Qualcomm Apple'ın karşısında dayanabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.