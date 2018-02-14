Qualcomm tarafından üretilen yeni LTE modemi Snapdragon X24 halihazırda üretilmiş olan en hızlı 4G yongası olarak dikkat çekiyor.

X24 LTE modem, 7nm üretim sürecinden çıkan ilk modem olma özelliğini taşıyor. Snapdragon X24, dünyanın ilk Kategori 20 LTE modemi olma özelliğini taşıyor ve 2 Gbps maksimum indirme hızına ulaşabiliyor. Modem, yüksek indirme hızına ulaşabilmek için MIMO ve Licensed Assisted Access teknolojisinin desteğini de kullanıyor. Qualcomm'un yeni modemi 7nm'lik üretim süreci sebebiyle yüksek performansın yanı sıra düşük güç tüketimi de sağlıyor bu bağlamda da en verimli modem olma özelliğini taşıyor.

Öte yandan her ne kadar bu modeme sahip olsanız da bu hıza ya da yakınına erişmeniz mümkün değil. Qualcomm tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, bu modemin belirtilen hızların gerçekleşmesi için temel bir teknoloji olduğu vurgulandı. Ancak ürünün yoğun şebeke ağında dahi diğer modemlere göre yüksek veri akışı sağladığı ve bunu yaparken de düşük enerji tüketimi sağladığı belirtiliyor.

Qulacomm'un yaptığı açıklamaya göre çip bu ay sonuna doğru Barcelona'da gerçekleşecek olan MWC 2018'de tanıtılacak ancak piyasaya bu yıl sonuna kadar sürülmeyecek. X24, 2019 yılına kadar herhangi bir akıllı telefonda olmayacak. Bu da modemin, Snapdragon'un yeni yongası olan 845'in olduğu cihazlarda olmayacağı anlamına geliyor. Yani bu modemi test edebilmek için Snapdragon 850'yi (ya da ismi her ne olursa) beklemek gerekiyor.

Qualcomm'un 5G teknolojisi gelmeden böyle yüksek hızlarda veri indirimi sağlayan bir modemi piyasaya sürmesi, gelecek sene üretilen cihazların 5G bağlantısını desteklemeyeceğini düşünmesi anlamına da gelebilir. Qualcomm böylelikle 4G ya da LTE bağlantısının ekmeğini son bir kez daha yiyebilir.