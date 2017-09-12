Qualcomm'dan Apple'a Büyük Taş: Android Yapar Apple Bakar!

Apple'ın tüm yeni cihazlarını tanıtacağı bu önemli günün hemen öncesinde bir basın toplantısı yapan Qualcomm, Android'in sektöre getirdiği yenilikleri paylaştı ve "Bizler bazılarının takip edebilmesi için teknolojide yolu açıyoruz" dedi.

Apple'ın bugün yapacağı ve herkes tarafından merakla beklenen büyük etkinliğe gölge düşürmek amacıyla Qualcomm bugün bir basın toplantısı düzenleyerek Android'in akıllı telefon sektörüne getirdiği yenilikleri ve bunları yapan örnek cihazları paylaştı. Toplantı sırasında üstü kapalı şekilde Apple'a laf atan firma, rakibini sadece kendi teknolojilerini kopyalamakla suçladı.

(Listede nedendir bilinmez, Galaxy S8 çift kameralı cihazlar segmentinde kendisine yer bulmuş.)

Bugünün akıllı telefonlarında vazgeçilmez hale gelen teknolojileri kendilerinin ortaya çıkardıklarını belirten firma yetkilileri, uzunca bir liste paylaşarak bu iddialarına temel oluşturdu. Listenin içinde Gigabit ağ bağlantısından çift kameralara kadar bir çok teknoloji ve örnek cihazlar ele alınmış. Bu listede örnekten kasıt, ilk yapan ya da en iyi yapan değil, Qualcomm firmasının örnek olarak incelediği ürünler olarak telaffuz edilmekte.

Firma yakın iletişim içinde olduğu ve beraber çalıştığı Google, Samsung, LG, HTC ve Motorola gibi firmalardan bahsederek vivo ve Oppo'yu da unutmadı.

Basın toplantısının sonunda da beklenen oldu ve Apple'a laf atma zamanı geldi. "Ortak çalıştığımız üreticiler Android üzerinde sınıfının en iyisi teknolojileri ortaya çıkararak başkalarının takip etmesi için yolu açmaya devam edecekler" denildi. Cümle açık şekilde Apple'a karşı söylenmişti.

Android ve iOS arasındaki savaşın bir sonraki bölümü Apple'ın yeni merkezinde bu haberin yayına girdiği anda sahneleniyor olacak. Canlı yayını izlemek için hala geç değil; hemen alttaki linkten Türkçe yayına ulaşabilirsiniz.