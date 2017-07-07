Günümüzün mobil teknoloji dünyasındaki en önemli şirketlerden olan Qualcomm ve Apple arasındaki düşmanlık kızışıyor. Yonga üreticisi, Apple’ın patent ihlali yaptığını belirterek iPhone’lara ithalat yasağı getirilmesi için hukuki yollara başvuruyor.

Dünyanın en değerli firması olan Apple, ürettiği teknolojilerle diğer firmaların ve de rakiplerinin hedefine fazlasıyla giriyor. Sayısız dava ile başı ağrıyan firmanın son zamanlardaki en büyük düşmanı ise mobil işlemci üreticisi Qualcomm firması oldu.

Qualcomm, Apple’ın yeni iPhone’larda pil ömrünü uzatan devrimsel özellikler için 6 farklı patent ihlal ettiğini gündeme getirerek suçlamada bulundu. ABD’nin gerekli mercilerine hukuki başvurularını ileten firma, önümüzdeki süreçte çıkacak iPhone’lara ithalat yasağı getirtmeye çalışıyor.

Qualcomm Genel Müdür Yardımcısı Don Rosenberg CNBC'ye verdiği demeçte, "Apple, Qualcomm'un teknolojisini bedelini ödemeden kullanmaya devam ediyor” şeklinde konuştu. Hangi tür modellerin bu yasaktan etkileneceği şu an için çok net olmasa da gözler yeni çıkacak iPhone’lara döndü. İddialar hakkında uzun süredir sessizliğini koruyan Apple bir açıklamada bulunmadı.

Başta teknoloji ile uğraşan diğer şirketler olmak üzere birçok şirket, son aylarda Apple ile olan sorunlu ilişkileri yüzünden yükselişe geçtiler. Qualcomm'un hisseleri, yıl başlangıcından bu yana yüzde 15'in altında bulunuyor. Ocak ayında iPhone üreticisi, Qualcomm'a karşı 1 milyar dolarlık bir telif hakkı davası açmış ve şirketin "eski standartlarına dayalı işler yapmasına rağmen, Apple’ın egemenliğini dışlayıcı taktiklerle ve aşırı telif ücretleriyle güçlenmek istiyor” iddiasında bulunmuştu.

Apple’ın şirket değeri ile kaç tane Qualcomm alınacağını hesaplamak epey zor, ancak eğer yonga üreticisinin iddiaları kanıtlanırsa Apple’ın başı epey ağrıyacaktır.