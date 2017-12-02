Apple’ın radyo frekansı alıcıları, mobil cihazlarda CPU güç verimi, cihaz güç yönetimi ve derinlik tabanlı verilerin kullanıldığı görüntü güçlendirme (3D imagery) konularından doğan beş patent hakkını ihlal ettiğini öne süren Qualcomm, 2017 iPhone'ların GSM versiyonlarının satışına yasak getirtmek istiyor.

Amerikanın teknoloji devleri Qualcomm ve Apple, patent hatlarından doğan birkaç sebep yüzünden yasal savaşlarla örülü bir ağın içinde debelenip duruyorlar. Her iki tarafın da açtığı davalar ve karşı davalar, son günlerde yine hararetlenecek gibi görünüyor.

Bildirildiği kadarıyla Apple şu anda güç verimiyle ilgili sekiz Apple patentini ihlal ettiği suçlamasıyla Qualcomm’a dava açmış bulunuyor. Qualcomm ise kendi adına yeni bir dava açarak, Apple’ın kendi fikri haklarını kullanmaya devam ederek yasal olmayan bir iş yaptığını iddia ediyor.

Perşembe günü Amerika’nın Güney California Eyaleti Bölge Mahkemesi’nde açılan davada Qualcomm, Apple’ın radyo frekansı alıcıları, mobil cihazlarda CPU güç verimi, cihaz güç yönetimi ve derinlik tabanlı verilerin kullanıldığı görüntü güçlendirme (3D imagery) konularından doğan beş patent hakkını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Bu nedenle Qualcomm mahkemeden, Apple’ın 2017 iPhone modellerinin GSM versiyonlarının satışını yasaklatacak bir karar çıkartmak için çabalıyor. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X’da Qualcomm apımı modem çipi bulunmadığı için bu kapsam dışında kalıyorlar. Bu arada şunu belirtmek gerekir ki AT&T ve T-Mobile, Amerika’da 2017 iPhone’ların GSM versiyonlarını elinde bulunduran firmalar. Bu nedenle davanın kapsamına giriyorlar. Ek olarak Qualcomm aynı zamanda belirlenmemiş zararlar ve mahkeme masrafları için de talepte bulunuyor.

Sürgit devam eden davalar halen iki firma arasındaki iş ilişkilerini de olumsuz yönde etkiliyor. Apple’ın 2018 model iPhone’larda Qualcomm yapımı modem çiplerini kullanmamayı planladığına dair haberler bulunuyor. Bunun yerine Apple, Qualcomm’un rakibi Intel ve MediaTek’e yönelebilir.

Intel şu an itibariyle son iPhone modellerinin GSM versiyonlarının bir kısmını tedarik ediyor. Davaların sayısı yeterince arttığı için firmalar arasında bir anlaşma olası en iyi çözüm gibi görünüyor.