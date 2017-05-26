Qualcomm'dan BlackBerry'e Tarihi Ödeme!

Qualcomm ile BlackBerry arasında süren dava resmen sonuçlandı. Kaybeden taraf, ciddi bir para cezasına çarptırılan Qualcomm.

Mobil cihaz sektörünün en önemli yapı taşı firmalarından biri olmasına karşın Qualcomm'un lisans ile alakalı uygulamalarda pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bu duruma örnek olarak şirketin, Güney Kore'deki mobil cihaz üreticilerini gereksiz yere geniş paketli patent setleri satın almaya zorlaması ve bunun sonucunda mobil cihaz üreticilerinin açtığı dava gösterilebilir. Benzer sebeplerden ötürü FTC ve Apple da bir ara Qualcomm ile karşı karşıya gelmişti.

Yaklaşık 2 yıl önce BlackBerry, ile Qualcomm, "izinsiz hakların kullanılması" sebebi ile mahkemede karşı karşıya gelmişti.. Mahkeme sonucunda BlackBerry'nin Qualcomm'a yüklü bir miktar ödeme yapmasına karar verilmiş ancak BlackBerry temyiz hakkını kullanmıştı. Bu temyiz hakkından sonra ise ibre tam tersine dönmüş ve mahkeme, telif anlaşmazlığı nedeniyle Qualcomm'un BlackBerry'e 815 milyon dolar geri ödeme yapmasına karar vermişti.

Bugün ise BlackBerry'den yapılan açıklamaya göre, avukatlık ücretleri ve tahkim tutarı da dahil olmak üzere iki şirket arasında 940 milyon dolarlık nihai anlaşmaya varıldığı açıklandı. Qualcomm, bu ayın sonuna kadar BlackBerry'e tam 940 milyon dolar ödeyecek!

Ortada gerçekten ciddi bir miktar söz konusu ve bu miktar, sürücüsüz otomobil sektörüne adım atmaya hazırlanan BlackBerry için tabiri caizse "ilaç gibi gelecek" bir miktar. Zira şirketin son çeyrekte elde ettiği gelir, 286 milyon dolardı ve şimdi bu paranın 3 katından fazlası, Qualcomm tarafından ödenecek. Qualcomm cephesine baktığımızda ise, mobil cihaz sektöründe kilit bir konuma sahip olan şirketin bu ödemeyi rahatlıkla karşılayabilecek gücü olduğu biliniyor. Fakat bu durum, Qualcomm gibi bir şirketi bile sarsabilecek bir durum. Tabii henüz Qualcomm cephesinden bir açıklama gelmediğini de hatırlatalım.

