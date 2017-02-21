Qualcomm Fiber'den Bile Hızlı İnternet Bağlantısı Sunacak!

5G hızı yaklaşırken normal fiber hızından daha hızlı bir internet bağlantı sunabileceğini iddia eden Qualcomm, kendi modemleri üzerinden Gigabit hızında bağlantı sunacak.

Qualcomm’un yaptığı bir mini lansman ile duyurduğu Snapdragon X20 modemi, mobil internet bağlantısı noktasında fiber altyapıdaki internetten çok daha hızlı olacak. Gigabit hızında bağlantı hızı destekleyen bu modem, 1.2Gbps indirme hızına çıkabilecek.

Her biri 100Mbps'ye kadar hız sunabilen 12 ayrı antenden veri akışı sağlayabilecek olan Snapdragon X20, toplamda 1.2Gbps hızında indirme sağlarken 150Mbps de yükleme hızına sahip olacak. 2.4GHz, 3.5GHz ve 5GHz bantlarını destekleyen modem böylece günümüz fiber şartlarından daha iyi bir internet altyapısı sağlayacak.

Tabii burada unutulmaması gereken nokta altyapının ve operatörlerin vereceği destek olacak. Bu noktada Snapdragon X20 modemi için en yatkın servis Google Fiber altyapısını kullanan Fi iken, Türkiye’de Gigabit hızlarını mobilde görmek için net bir biçimde yıllarca beklememiz gerekecek.

5G için öncü ülkelerden olmak adına önemli adımlar ve çalışmalar yapılıyor olsa da 5G ile 1Gbps görmek için hala zaman var.