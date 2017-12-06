Dünyanın en fazla patente sahip şirketlerinden olan mobil işlemci üreticisi Qualcomm, bu yılın ve tüm zamanların en iyi mobil işlemcisi Snapdragon 835 modelini, Windows 10 yüklü dizüstü bilgisayarlara getiriyor.

Aylardır teknoloji kazanını kaynatan söylentiler sonunda resmiyet kazandılar. Qualcomm bu yıl Galaxy S8 ve Note 8 gibi amiral gemilerin performansını borçlu olduğu işlemciyi dizüstü bilgisayarlarda kullanacak. Bu kez Android çalıştırmayacak olan işlemciler, tam teşekküllü bir masaüstü deneyimi sunan Windows 10 yüklü bilgisayarlara güç sağlayacaklar.

Bu büyük adımın dikkat çeken bir detayı daha var. Snapdragon 835 ile birlikte dizüstü bilgisayarlar, kendilerine has 4G LTE bağlantısına sahip olacaklar.

Qualcomm +G bağlantısıyla üretilecek bilgisayarları "her zaman bağlı PC" olarak adlandırıyor. Kullanıcılar bu sayede sadece Wi-Fi bağlantısıyla internet ortamına dahil olmayacaklar, mobil veri dünyası da bilgisayarlara geliyor. Özerk internet bağlantısının avantajı, halka açık noktalarda bulunan ağlardan daha güvenli olmasıdır.

Qualcomm’un öne sürdüğü bir diğer avantaj ise pil ömrü. Bugün dünyanın en dayanıklı bataryalarına sahip Chromebook’ları bile 8 saatten daha uzun süre kullanmanız mümkün değilken, firma tam 1 günlük pil ömrü sunabileceğini açıkladı. Hatta kullanıcıların bu bilgisayarları haftada sadece 1 kez şarj edip kullanmaları için çalıştığını bildirdi. Ayrıca cihazların boşta bekleme sürelerini bir aya kadar uzatmak mümkün olacak.

Asus, dünyanın ilk Gigabit LTE veri hızını destekleyen dizüstü bilgisayarını duyurdu. Nova Go adı verilen model, 8 GB RAM ve 256 GB hafızayla birlikte gelirken, 4G desteği için eSIM ve Nano SIM desteği de sunuyor. Bilgisayarın fiyatı ise 599 ila 799 dolar arasında değişiyor. Sektörel anlamda bir akım başlatması beklenen cihazın, yakın zamanda diğer üreticilere de ilham vereceği ortada.

Snapdragon 835 ile çalışan Windows 10 işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.