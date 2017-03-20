Qualcomm, Giriş Seviyesi Telefonlara Yeni Özellikler Sunacak

Qualcomm, giriş seviyesinde yer alan ve Qualcomm platformunu kullanan telefonlar için 4G ve LTE bağlantısı sunacağını duyurdu.

Daha önce yaptığımız bir haberde Qualcomm’un Snapdragon işlemcilerini yalnızca işlemci olarak adlandırmaktan hoşnut olmadığını belirtmiştik. Qualcomm platformunda birçok parça var, bunlardan bazıları da LTE bağlantısı ve 4G hizmetleri.

Giriş seviyesindeki mobil platformlarda pek olmayan bu özellikler, Qualcomm’un açıklamasına göre bundan sonra yer alacak. Giriş seviyesi mobil platformuna yaklaşık 3 yıldır hiçbir güncelleme yapmayan Qualcomm, özellikle Hindistan, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya gibi pazarlarda satışa hazır telefonlara LTE ve 4G bağlantısı getirecek. Qualcomm 205 platformuna eklenecek yeni çipler sayesinde, 4G, 3G ve 2G ağlarında 150 Mbps’e kadar indirme hızı sunacak. Bu gelişme, yeni Delhi etkinliğinde duyuruldu. Bununla birlikte çekirdek gücü 1.1 GHz’e çıkacak ve Qualcomm’un Adreno GPU’su ile çift SIM kart desteği gelecek.

Qualcomm’un 205 platformu, giriş seviyelerinde yer alan telefonları yerden kaldırıp elle tutulabilir bir teknolojiye sokuyor. Normal olarak Qualcomm’un en iyi teknolojisine sahip olmayacak, ancak ön ve arka kameraları 3MP’de 60 FPS kayıt yapabilmesi gibi hoş özellikler sunacak.

Bizim ülkemizde de giriş seviyesi telefon kullanan birçok insan bulunuyor. Qualcomm’un bu hamlesi ile kullanıcılar, daha kaliteli hizmeti daha düşük fiyatlara alabilecekler. Yeni Qualcomm platformlarının 2017’nin ikinci çeyreğinde işlemeye başlaması bekleniyor.