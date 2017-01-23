Qualcomm ile Apple Arasında İşler İyice Kızışıyor

Apple’ın patent telif haklarıyla ilgili anlaşmazlıktan dolayı Qualcomm’a dava açacağını açıklaması üzerine Qualcomm, Apple’ın iddialarının asılsız olduğunu ve şirketin gerçekleri çarpıttığını dile getirdi.

Geçtiğimiz cuma günü Apple, patent telif haklarıyla ilgili bir anlaşmazlık nedeniyle Qualcomm’a yaklaşık 1 milyar dolarlık tazminat davası açacağını duyurmuştu. Qualcomm, Apple’ın bu iddialarının asılsız olduğunu ve anlaşmaları ve müzakereleri kasıtlı olarak yanlış nitelendirdiğini söyledi.

Apple, Qualcomm’un kendisine ait olmayan teknolojilerden telif hakkı ücretleri aldığını ve kendisinin belirli telefon parçalarını diğer tedarikçilerden almasını engellediğini iddia etti.

Ayrıca Apple, Qualcomm’un sahip olduğu diğer her hücresel patent lisans sözleşmesinden beş kat daha fazla patent telif hakkı ücreti talep ettiğini belirtti. Qualcomm ise, Apple’ın bu iddialarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Apple’ın söylediklerinin tamamına itiraz ederek Apple’ın gerçekleri çarpıttığını savundu.

Apple, iPhone 7’ye kadar olan tüm iPhone’larda Qualcomm’un modemlerini kullandı. Şirket, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın hücresel modemlerini ise Intel’den tedarik etti.