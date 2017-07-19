Qualcomm ile Savaşında Apple'ın Müttefikleri Yardımına Koştu!

Apple ve Qualcomm arasındaki mahkeme savaşlarının gittikçe kızıştığı şu günlerde Apple cephesine yeni birlikler katıldı.

Qualcomm ve Apple arasında patent savaşları son zamanlarda gittikçe kızıştı. İki firma için de her an çok büyük para cezaları ortaya çıkabilir.

Tam da böyle günlerden geçerken, Apple'ın iş ortaklarından Foxconn başta olmak üzere Compal, Pegatron ve Wistron gibi Tayvanlı donanım üreticileri de ortaklarının yardımına koşarak Qualcomm'a karşı davalar açtı.

Açılan davaların aşırı yüksek patent ücretleri ve anti güven yasalarının çiğnendiğine yönelik olduğunu biliyoruz. Dört firma da daha önceki tarihlerde iPhone ve iPad'lerin üretiminde görev almıştı ve bu nedenle Apple mahkemelerin giderlerini karşılayarak yardıma gelen müttefiklerine bir nevi "kıyak" geçiyor.