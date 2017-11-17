Qualcomm, İlk Uçtan Uca 5G Sistemine Kavuştu

5G uyumlu donanımlar konusunda dünyanın önde gelen kuruluşlarından olan Qualcomm, son olarak ZTE ve China Mobile ile birlikte 3GPP R15 standardına dayanan bir veri bağlantısı gösteren dünyanın ilk uçtan uca 5G Interoperability Data testini (IoDT) gerçekleştirdi.

China Mobile'ın 5G Ortak İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen sistem gösteriminde Qualcomm'un 5G ZR sub-6 GHz UE prototipinden ve ZTE'nin 5G NR baz istasyonundan yararlanıldı. Bu teknolojilerin bir arada çalışmasıyla, mevcut 4G altyapısıyla elde edilen hız miktarından çok daha yüksek hızlara erişildi.

Bu testle elde edilen verilere göre 4K video içeriği akışkan bir şekilde izlenebiliyor. 5G NR IoDT sisteminin başarılı bir şekilde çalışması sayesinde Qualcomm, 5G'nin geleceği konusunda 3GPP standartlarını karşılayan donanımıların geliştirilmesine daha fazla odaklanacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Qualcomm Teknolojisinin Başkan Yardımcısı Christiano Amon, Dünyanın ilk uçtan uca 5G NR bağlantılı veri bağlantısına ulaşmanın 5G liderliğinin kanıtı olduğunu söyledi. Amon, "Qualcomm Teknolojisi, Çin'in kablosuz iletişim sektöründeki başarısının devam etmesi için kararlıdır ve bu bağlamda Çin'de 5G gelişimini hızlandırmak için ZTE ve China Mobile ile işbirliği yapmaktan dolayı heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.