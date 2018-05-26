Qualcomm, insan beynindeki nöronları model alan bir sistemle çevrimdışı öğrenebilen ses tanıma sistemi geliştiriyor. Üstelik %95 oranında kelime tanıma kapasitesi ile son derece başarılı bir proje söz konusu.

Günümüzde ses tanıma teknolojisi bilim-kurgu senaryolarından çıkıp, gündelik hayatın parçalarından biri oldu. Ancak konu veri gizliliğine geldiğinde bu sistem ne yazık ki hala birçok açığı içerisinde barındırıyor. Zira ses tanımaya dayalı yazılımların hemen hemen hepsi çevrimiçi olarak ulaşılabilir veri tabanlarını kullanıyor, çevrimdışı olarak kullanıldıklarında ise son derece yetersiz kalıyorlar.

Bu tür bir açığın başından beri farkında olan Qualcomm ekibi, konuya farklı bir perspektiften bakarak bağımsız bir ses tanıma sistemi kurmak için var güçleriyle araştırmaya ve çalışmaya devam ediyor. Boston’daki Re-Work Derin Öğrenme Zirvesinde bir dizi açıklamada bulunan Qualcomm yetkilisi Chris Lott, geliştirmekte oldukları çevrimdışı ses tanıma sisteminin insan beynine oldukça benzer bir yapıda; nöronları taklit ederek çalıştığını belirtti. Bu sinir ağına benzer sistemin ise %95’lik bir oran ile kelime öbeklerini tanıyabildiğini müjdeledi.

Cihazın zamanla size adapte olacağını ve davranışlarınızı öğrenerek kişiselleşeceğinin garantisini veren Lott, geliştirdikleri sistemin standart ses tanıma sisteminden son derece farklı olduğunu net bir dille belirtti.

Lott, yaptığı açıklamada, ‘Bugün çoğu ses tanıma sistemi, işlemlerini bulut üzerinden gerçekleştiriyor. “OK Google” ve “Hey Cortana” gibi anahtar kelimelerle başlayan bu tür sistemler aslında söylediklerini analiz etmiyor anahtar kelime sonrası sözcüklerinizi bir veri olarak uzak sunuculara ulaştırıyorlar. Aslında işlemleri cihazınız değil uzakta bulunan veri kaynakları uyguluyor” sözleri ile bu teknolojinin günümüzdeki yansımasının üzerinde durarak, gizlilik anlamında boşluklar taşıdığını duyurmaktan çekinmedi.

Bu anlamda Qualcomm’un geliştirdiği sistemin daha özel olduğunu vurgulayan Chriss Lott, bu tür çevrimdışı bir sistemin hem çok daha güvenli hem de çok daha doğal olacağını savundu.