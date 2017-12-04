Qualcomm, iPhone’ların Satıştan Kaldırılmasını İstiyor!

Yaklaşık bir yıldır süren yasal mücadelenin en son ayağında Qualcomm geçtiğimiz hafta Apple açtığı patent dava dosyasına Palm'ı da ekledi.

Araları bozuk olan iki teknoloji devinin dava sürecinde, Qualcomm iPhone X’de bulunan çoklu ekran görevlerinin PalmOS’dan kopyalandığını iddia etti.

Qualcomm Palm'ı neden önemsiyor ?​

2014'de Qualcomm, HP'den Palm’a ait bazı patentleri satın aldı. Şirketin iddiasına göre Apple’ın yeni amiral gemilerinde kullanılan çoğu özellikler de bu patentler var. Bunlar arasında bir aramayı telesekreter yerine metinle yanıtlamak, kameraya ekranda hafifçe vurarak yeniden odaklanma yeteneği ve aramayı bitirmek için güç düğmesinin birden fazla kullanımı yer alıyor.

Davada Apple'ın, Qualcomm teknolojilerini kullanarak iPhone X prototipi oluşturduğunu ve amiral gemilerinin bu sebeple piyasadan kaldırılması istendi. Şimdilik iPhone X piyasadan kaldırılmasa da, şirket ağır bir suçlamanın daha altına girmiş durumda.