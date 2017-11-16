Qualcomm, OnePlus Cihazlarına Casus Uygulama Yüklüyor!

Geçtiğimiz ay, OnePlus cihazlarının içinde iki adet casus yazılım tespit edilmiş ve firma, bu yazılımlardan birisi hakkında açıklama yapmıştı. Ancak diğer yazılımın kökeni tespit edildi ve arkasında Qualcomm’un adının olabileceği söyleniyor. Sağlam kanıtlar var.

OnePlus, alternatif telefon üreticileri arasında belki bu yıl en çok konuşulan firmalardandı. Çıkardığı cihazlar düşük fiyatla, yüksek performanslar vadedince başta Asya pazarı olmak üzere neredeyse bütün dünya pazarlarında ilgiyle karşılandı. Bu da şiketin kasasına olumlu olarak yansıdır ve OnePlus zor bir başarı elde etmiş oldu.

Cihazlarının verimliliğini anlık olarak takip etmek isteyen ve bunun için fabrikasyon bir ayarla her cihazı anlık olarak takip eden OnePlus, ki firmanın yaptığı açıklama doğrultusunda söylüyorum, casus uygulama aracılığıyla beklenmedik boyutlarda veri çekmeye başladı. Bunun üzerine fabrikadan açık şekilde çıkan yazılıma kullanıcı kontrolü getirildi. Elbette bu tüm piyasa için bir sus payıydı. Çünkü ortalama bir kullanıcı bile bu işi fazlasıyla önemsemiyordu.

Ardından gelişen süreçlerde başta OnePlus cihazları olmak üzere, ASUS ZenFone ve Xiaomi Redmi 3S gibi cihazlarda, EngineerMode olarak adlandırılan bir yazılım bulundu. Bu yazılım, OnePlus’ın cihazların doğru çalıştığından emin olmak için yüklediğini belirttiği ikinci fabrikasyon yazılımdı. Ancak uygulama arka planda bir APK dosayası kurarak, sessiz sedasız cihazları takip etmeye devam etti.

Söz konusu uygulama izlerinin farklı üreticilerin cihazlarında da bulunması, bu cihazların ortak noktalarına dikkat etmemizi zorunlu kıldı. İddiada adı geçen cihazların donanım üreticileri arasında tek ortak nokta, Qualcomm’du. Haliyle gözler mobil işlemci üreticisine çevrildi.

OnePlus sonunda yükselen sesleri duymaya başladı ve dün bir açıklama yaparak konuya kendi çapında netlik kazandırdı:

Ayrıntılı bir soruşturma sonrasında, söz konusu EngineerMode uygulamasının Qualcomm tarafından hazırlanmadığını tespit ettik. Bazı Qualcomm kaynak kodlarının kalıntıları belirgin olsa da, başkaları tarafından üzerine inşa edilen şeyler olduğunu düşünüyoruz. Benzer şekilde Qualcomm test uygulaması, cihaz bilgilerini görüntüleme ile sınırlıydı ve veri aktarımı yapmıyordu. EngineerMode yazılımı artık, orijinal kodlar içermiyor.

Bu nedenle bu işin asıl sorumlusu olarak OnePlus’ı görenler de, Qualcomm’u görenler de yanılmıyorlar. Çünkü her iki firma da adları karışan söylentileri saf dışı bırakmak için, iç rahatlatan açıklamalar yapmıyor.

Kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden bu yazılımlar, kullanıcıların her türlü bilgisine kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Şaşırmıyoruz. Çünkü bu konuda uluslararası hukuk oldukça zayıf durumda. Veri hırsızlığına, “cihazımızı takip ediyoruz” kılıfını giydirmek hoş durmuyor.

Nitekim dijital çağda kullanıcılarını takip etmeyen bir üretici, bir platform ya da şirket bulunmuyor. Bu nedenle sadece OnePlus’a yüklenmek hata olur. Yüklenmemiz gereken, bu işin standartlarını koyan uluslararası ticaret kuruluşlarıdır. Ancak görünüşe göre onlar da ekmeğine yağ sürdüğü için seslerini çıkartmıyorlar.