Qualcomm Orta Segment Telefonlara Snapdragon 710 Üretecek

700 serisinin ilki olma özelliğini taşıyan Snapdragon 710 yonga setinin önümüzdeki 2 ay içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Qualcomm Mobil Dünya Kongresi sırasında beklenildiği gibi Snapdragon 670 yonga setini duyurmadı. Bunun yerine sektörün önde gelen yonga üreticisi, Snapdragon 700 adı altında yeni bir seriye başlayacak. Yeni üretilecek Snapdragon 700 serisinin orta segment akıllı telefonların performansını büyük ölçüde arttıracağı düşünülüyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre Snapdragon 700 serisi, yeni geliştirilen yapay zeka motoru sayesinde cihazları yapay zeka yazılımlarıyla daha uyumlu hale getirecek. Ayrıca 700 serisi yonga setlerinde kamera, cihaz performansı ve güç tüketimi konusunda da yeni iyileştirmeler yapılacak.

Qualcomm resmi paylaşımında, 2018’in ilk yarısında Snapdragon 700 (SDM710) adı altında ilk ticari numunelerinin gönderime başlayacağını duyurdu. Ne yazık ki 700 serisinin ilki olma özelliğini taşıyan yonga setleri 2 ay içerisinde pazarlanmaya başlasa da, yakın bir zaman içerisinde bunları kullanan telefonları göremeyeceğiz.

Muhtemelen Snapdragon 700 destekli telefonların piyasaya çıkması en erken 2018 yılı sonlarına olacaktır. Şuanda geniş olarak kabul görmeyen birçok orta segment çip bulunuyor ve iki yıl önce piyasaya sürülen Snapdragon 625 hala birçok üreticinin favorisi. Önümüzdeki yıl Snapdragon 700 serisinin piyasada nasıl bir yer bulacağını hep birlikte göreceğiz.