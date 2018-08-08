Qualcom, orta seviye akıllı telefonların kalbi olacak yeni Snapdragon 670 işlemcisini duyurdu. Önceki nesle göre ciddi performans artışları sağlayan işlemci, cihazların yapay zeka yeteneklerini de artıracak.

İşlemci denince akla ilk gelen markalardan biri olan Qualcomm, orta seviye pek çok akıllı telefona güç veren Snapdragon 600 serisindeki yeni işlemcisi Snapdragon 670 Mobile Platform’u duyurdu. Orta-üst seviye akıllı telefonları hedef alan Snapdragon 710 işlemcisi gibi ARM Cortex teknolojisine sahip olan Snapdragon 670, yeni Kryo 360 mimarisi baz alan 10 nanometre süreci ile üretildi.

Üçüncü nesil yapay zeka motoruna sahip olan yeni Snapdragon 670, yapay zeka uygulamalarında %80 daha yüksek performans gösteriyor. Snapdragon 660’a göre %15 daha yüsek CPU performansına sahip olan Snapdragon 670, Adreno 615 grafik birimi sayesinde de %25 daha yüksek performansı sağlıyor.

Kamera konusunda da ciddi iyileştirmelere sahip olan Snapdragon 670, 14-bit Qualcomm Spectra 250 ISP sayesinde düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar, daha az kumlanma, daha hızlı otomatik odaklama, daha iyi görüntü sabitleme ve pek çok geliştirme vadediyor. Ayrıca Qualcomm’un Ultra HD Video Capture özelliği sayesinde Snapdragon 670, video çekimleri sırasında cihazın %30 daha az güç tüketmesini sağlayacak.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamaya göre Snapdragon 670, 16 GB’a kadar RAM, 25MP’e kadar tek kamera, 16MP’e kadar çift kamera, Full HD’te kadar dahili ekran, 4K’ya kadar harici ekran, 600 Mbps download, 150 Mbps upload, 30FPS’de 4K video oynatma, yine 30FPS 4K video yakalama, 120FPS Full HD video yakalama, Qualcomm Quick Charge 4+ ve Bluetooth 5 desteğine sahip olacak.