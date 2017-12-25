Qualcomm Otonom Araç Deneme İznini aldı!

Çip ve işlemci üreticisi Qualcomm, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde, otonom araç deneme iznini aldı.

Qualcomm, dünyadaki en büyük çip ve işlemci üreticisi, fakat bir otomobil üreticisi değil. Ancak son dönemlerde bir çok şirketin, milyonlarca dolar yatırım yaptığı "otonom araç endüstürisinin" kilit oyuncularından biri olmayı kafayı takmış durumda. Son olarak ise Qualcomm, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı deneme sürüşü izniyle birlikte inatçılığını da kanıtlamış durumda.

Kaliforniya Motorlu Taşıtlar İdaresi'nden bir sözcünün yaptığı açıklamaya göre, Qualcomm, bir otonom araç ve 3 sürücü için, Kaliforniya yollarında otonom araç kullanma iznini almış durumda. Tabii ki sürücü derken, otonom araç yoldayken test edecek deneyimli operatörlerden bahsediyoruz. Qualcomm'un Otomotiv Ürün Yöneticisi Nakul Duggal konu hakkında, "Bu gelişmeyle birlikte otonom araç endüstürisindeki önemli oyunculardan biri olduğumuzu kanıtladık" dedi.

Qualcomm, tabii ki kendisi otonom araç üretmeyecek. Şirket son tanıttıkları otonom arabaların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan "9150 C-V2X" çipsetler gibi, otonom araçların kilit çiplerini üreten firma olmayı amaçlıyor. Son dönemlerde Ford bu çipsetleri kullanan firmalardan biri olmuştu. Qualcomm'da bu test alanında bu tip çipsetleri kullanan araçların deneme sürüşlerini ve optimizasyonlarını bu şekilde denemek istiyor.

Qualcomm, bir süredir şirketsel anlamda düşüşte gibi gözükse de, oldukça büyük ve geleceğe yönelik yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Özellikle de Çin'li donanım devi, bu şekilde devam ederse Nvidia ve Intel gibi markaları gelecekte Qualcomm'un altında bile görebiliriz gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?