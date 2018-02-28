Modemden Antene İlk Kapsayıcı Çözüm Sony Xperia XZ2'de

Qualcomm iştiraklerinden olan Qualcomm Technologies Inc., X20 Gigabit LTE ve 4K HDR video yakalama özelliklerine sahip Qualcomm Snapdragon 845 mobil platformunun yanı sıra tüm Qualcomm RF ön uç (RFFE) modemden antene çözümünün Sony Mobile'ın yeni akıllı telefonu Xperia XZ2'de yer alacağını duyurdu.

Qualcomm Technologies, yarıiletken sektöründe bulunan firmalar arasında öncü ve seçkin akıllı telefonlarda kullanılan modemden antene erişim noktaları çözümü sunan tek şirket olarak öne çıkıyor. İlk defa kullanılan Qualcomm'un tüm RF ön uç takımının ilk kez dahil olduğu bu kapsamlı Qualcomm Technologies çözümünden yararlanmak, Sony Mobile'ın küresel platformları üstün bir bağlanırlık performansı ve güç verimliliğiyle ulaştırmasını kolaylaştırarak, sistem seviyesinde optimizasyondan faydalanmasını sağlıyor.

Qualcomm RF Ön Uç Kurumsal Birimi Genel Müdürü ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Christian Block, konuyla ilgili “Yakında piyasaya çıkacak olan 5G cihazlarıyla birlikte 4G frekanslarının ve cihazlarının yayılması, orijinal ürün üreticilerine ve operatörlere dünyanın her yerinde, çeşitli ağlarda çalışacak cihazların üretimi sırasında uygun maliyet ve zamanı göz önünde bulundururken yüksek kaliteli kullanıcı deneyimleri sunmada güçlüklere sebep olacak. Sony Mobile'ın RF ön uç modemden antene çözümünde Qualcomm Technologies'i tercih etmesi, Qualcomm'un Gigabit LTE ile geleceğin 5G ağlarının gerekliliklerine ve fırsatlarına değinecek yeni cihazlarını üretirken müşterilerinin ihtiyaç duyduğu araçları nasıl sağladığının altını çiziyor” dedi.

Sony Mobile Communications Inc. Kurumsal Ürün Grubu Direktörü, Kıdemli Başkan Yardımcısı Izumi Kawanishi de görüşlerini şu şekilde belirtti: “İnovatif akıllı telefonları tanıtırken Qualcomm Technologies ile yakın olarak çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Qualcomm Technologies düşük, orta ve yüksek bantlarda mükemmel bir RF ön uç performans imkânı sağlıyor. Buna ek olarak, kapsayıcı ve sıkıca birleştirilmiş modem-RF ön uç etkileşimi, müşterilerimizin bizden beklediği sınıfının en iyisi mobil deneyimleri sunmak için ihtiyaç duyduğumuz sistem seviyesindeki optimizasyonu sağlıyor” dedi.