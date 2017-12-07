Qualcomm Galaxy S9'un Tek Kameralı Olabileceğini Doğruladı

Qualcomm, Galaxy S9'da da kullanılacak Snapdragon 845 işlemcisinin tek kameralı cihazlarda da portre modu olmasını sağlayacağını açıkladı. Bu açıklama, bir manada Galaxy S9'un tek kamera ile geleceğini söyleyen sızıntıları doğruluyor.

Qualcomm, her yıl gerçekleştirdiği Snapdragon Teknoloji Zirvesi çerçevesinde dün, önümüzdeki yılın amiral gemilerine güç verecek olan Snapdragon 845 işlemcisini tanıtmıştı. İşlemcinin özelliklerinin ortaya çıkması ile birlikte bir Galaxy S9 sızıntısının ‘gerçek’ olma ihtimali iyiden iyiye arttı.

Snapdragon 845, makine öğrenme yeteneği sayesinde tek kameralı cihazların dahi arka plan bulanıklığı efektini mükemmel bir şekilde verebilmesini sağlıyor. Bazı sızıntıların Galaxy S9’un tek kamera ile geleceğini söylediğini düşünürsek bu oldukça önemli bir gelişme.

Bunun dışında Snapdragon 845 işlemcisiyle birlikte Android amiral gemileri 4K HDR video çekebilme imkanına kavuşmuş olacaklar. Dileyen kullanıcılar 4K çözünürlükte 60 fps video çekerken, eğer isterlerse Full HD çözünürlükte 240 fps video da çekebilecekler.

Şöyle bir sorun var ki Galaxy S9’un Avrupa’da satışa çıkacak varyantında Samsung’un Exynos 9810 işlemcisi bulunacak. Her ne kadar Exynos 9810 da Snapdragon 845 ile benzer bir üretim sürecinden geçiyor olsa da kamera konusunda aynı yeteneklere sahip olup olmayacağı şüpheli.