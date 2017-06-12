Qualcomm, Az Enerji Harcayan 7nm Çipler Üzerinde Çalışacak!

Şu anda Samsung ile ortaklığı bulunan Qualcomm, ortaklığını bitirip, TSMC ile 7 nanometre çipler üzerinde çalışacak.

Qualcomm, mobil yonga tasarımlarını gerçek hayat bileşenlerine dönüştürmek için Samsung'u ortak olarak kullanıyordu. Ancak Kore'de bugün yayınlanan bir raporda Qualcomm'un 7nm çip üretimi için hazır olduğundan, Samsung ile olan ortaklığını bitireceğini ve 7nm çip üretmek için TSMC ile çalışacağını yazıyor. Ayrıca geçen yılın ikinci yarısından bu yana Qualcomm, TSMC tarafından sağlanan araçları kullanarak 7nm Snapdragon çiplerini tasarlıyordu.

Qualcomm, Snapdragon 820 ve Snapdragon 821 yongasetlerini 14nm üretim yöntemi ile üretmek için Samsung'un üretim uzmanlığına ihtiyaç duyuyordu. Bu yılki Snapdragon 835 yonga seti ise Samsung'un 10 nm işlemini kullanarak üretildi. İşlem numaraları ne kadar düşük olursa, bir yonga üzerinde bulunan transistörlerin sayısı da o kadar yüksek olur. Bu da, maksimum güçte çalışacak daha az enerji gerektiren ve daha güçlü yarı iletkenlerin olması demek oluyor.

Qualcomm'un neden böyle bir hamle yaptığı ve Samsung gibi bir teknoloji devini bıraktığını merak ediyor olabilirsiniz. Bunun nedeni belki de TSMC'nin 7nm çip üretimi konusunda rakiplerinden önde olmasıdır. Ayrıca 10nm çipler, yerlerini yavaş yavaş 7nm çiplere bırakıyor ve 2019 cihazlarında tamamen 7nm çiplerin kullanılması bekleniyor.

Raporlar doğruysa, Qualcomm'dan çok, Samsung kaybetmiş gibi duruyor. Yine de Samsung, böyle bir duruma karşın, 2019'a kadar belirli bir önlem alacaktır hatta belki almıştır çoktan.