Qualcomm, sanal gerçeklik teknolojisini geliştirmek için başlattığı yeni programını ve Snapdragon 835 ile güçlendirilen Snapdragon 835 VRDK isimli sanal gerçeklik geliştirici kitini duyurdu.

Sanal gerçeklik yeni gelişmekte olan bir teknoloji. Ancak barındırdığı potansiyel nedeniyle kısa sürede birçok teknoloji firması bu alanda çalışmalara çalışmalara başladı, hatta bazıları geliştirdikleri sanal gerçeklik cihazlarını piyasaya sürdüler. Bu firmalar arasına son olarak Qualcomm da katıldı.

Geliştirdiği mobil işlemcilerle tanınan şirket, sanal gerçeklik teknolojisini hem içerik hem de cihaz anlamında daha ileriye taşımak için Qualcomm Başa Takılan Ekran Hızlandırıcı Programı’nı (Qualcomm Head Mounted Display Accelerator Program) duyurdu. Hatta bununla da kalmadı, bir de yeni sanal gerçeklik cihazını tanıttı. Aslında bu bir sanal gerçeklik geliştirici kiti. Qualcomm’un sanal gerçeklik programı, geliştiricilere daha düşük maliyetle daha yüksek kalitede sanal gerçeklik cihazı üretme olanağı tanıyacakken sanal gerçeklik geliştirici kiti ise içerik üreticilerine sanal gerçeklik içerikleri üretmek için sağlam bir temel sağlayacak.

Qualcomm’un en yeni ve en güçlü mobil işlemcisi olan Snapdragon 835’i kullanan ve bu nedenle Snapdragon 835 VRDK (Virtual Reality Development Kit / Sanal Gerçeklik Geliştirici Kiti) olarak adlandırılan cihazın özellikleri şu şekilde olacak:

Qualcomm Snapdragon 835 İşlemci

2560 x 1440 AMOLED Ekran

4 GB LPDDR4 RAM

64 GB Dahili Depolama Alanı

USB Type-C Girişi

Wi-Fi

Bluetooth

Qualcomm WCD9335 Ses Sistemi

Bunların yanı sıra, cihazın sağ tarafında kontrol için bir dokunmatik fare bulunacak. Ayrıca cihaz, sahip olduğu iki adet balıkgözü mercekli 1 MP monokromatik kamera sayesinde 6 derece serbestlik (6DoF) hareketi izleme imkanı da sunuyor. Geliştirici kitinin yılın ikinci çeyreğinde kullanıma sunulması bekleniyor.