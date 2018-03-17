Qualcomm, son yaptığı yönetim kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla eski CEO Paul Jacobs' ı yönetim kuruluna yeniden aday göstermeyeceğini bildirdi. Qualcomm'un bu kararında Jacobs'un şirketi ele geçirme düşüncesi olduğu söylendi.

Geçtiğimiz hafta ortaya çıkan bazı haberlere göre Qualcomm'un eski CEO'su Paul Jacops, 89 milyar dolarlık halka açık şirketin sahibi olmayı hedeflediği ve bunun için Japon teknoloji devi SoftBank da dahil olmak üzere bazı küresel yatırımcılarla iletişim halinde olduğu ortaya çıkmıştı. Broadcom ile aralarında süren satın alım tartışmalarından yekpare çıkan Qualcomm'un bu kararı oldukça normal görünüyor. Şirket'den yapılan açıklamada, "Jacobs'un, Qualcomm'u satın almak için bir teklif yapma olasılığını araştırmaya karar verdiğini Yönetim Kurulu'na bildirmesini takiben, yeniden aday göstermemeye karar verildiği" ifade edildi. Böylelikle, Jacops'un görüşmeleri süresince ortaya çıkabilecek bir çıkar çatışmasının önüne geçilebileceği bildirildi.

Bununla birlikte yapılan açıklamanın devamında, Qualcomm'un iş planını yürütmeye ve bağımsız bir şirket olarak hissedarlar için değerini maksimize etmeye çalıştığı da vurgulandı. Qualcomm, "Dr. Jacobs'un bir teklifte bulunabileceği veya yapacağı konusunda herhangi bir güvence verilemez, ancak eğer yaparsa, kurul elbette bunu paydaşlarına karşı olan bağlılık görevleriyle tutarlı olarak değerlendirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Cephenin öbür tarafında bulunan Jacops ise şirketi ele geçirme çalışmalarını savunurken, yönetim kurulundan çıkarılmasını "talihsizlik" ve "hayal kırıklığı" olduğunu söyledi. ABD merkezli çip üreticisi son dönemde Broadcom ile şirketin satışı ile ilgili görüşmeler gerçekleştirmiş, olaya daha sonra Donald Trump dahil olarak ulusal güvenliği bahane göstererek satın alımı engellemişti. Bunun üzerine Broadcom geçtiğimiz hafta içi, yaptığı 117 milyar dolarlık teklifi geri çektiğini bildirmişti.