Qualcomm, Snapdragon 600 Serisi 3 Yeni Çip Set Geliyor!

Kısa bir süre önce amiral gemisi akıllı telefonlara yönelik olan Snapdragon 835 çip setini duyuran Qualcomm’un orta segment telefonları hedefleyen üç yeni çip seti bu yıl içinde duyurması bekleniyor.

Amiral gemisi akıllı telefonlar için Snapdragon 835 çip setini çıkaran Qualcomm’un alt segmentlerdeki telefonlara yönelik yeni çip setler üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Yeni bir bilgiye göre, dünyanın önde gelen mobil çip set üreticilerinden biri olan Qualcomm, bu yıl içinde üç yeni çip set duyurmayı planlıyor.

Orta segmentteki telefonlara yönelik olacağı söylenen bu üç çip setin de Snapdragon 600 serisine dahil olacağı söyleniyor. Bu çip setlerden ikisinin Snapdragon 625’in yerini alacak olan Snapdragon 630 ve Snapdragon 635 olacağı, üçüncüsünün ise Snapdragon 660 olacağı iddia ediliyor.

İddialara göre, üç çip set de 8 çekirdekli olacak. Snapdragon 625’in geliştirilmiş versiyonları olan Snapdragon 630 ve Snapdragon 635, 8 adet Cortex-A53 çip barındıracakken Samsung’un 14 nanometre LLP işlemiyle üretilecek olan Snapdragon 660’da 4 adet Cortex-A73 ve 4 adet Cortex-A53 çip bulunacak. Ayrıca yine söylenenlere göre, Snapdragon 660; Adreno 512 grafik işlemcisi, çift kanal LPDDR4X-1866 hafıza desteği, UFS 2.1 depolama, LTE Cat 10 ve 24 MP’e kadar kamera desteği ile birlikte gelecek.