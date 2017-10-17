Qualcomm, Yeni Yonga Seti Snapdragon 636'yı Duyurdu

Qualcomm'un Kryo ile donatılmış yeni yonga seti Snapdragon 636 duyuruldu.

Qualcomm’un son orta sınıf mobil işlemcisi olan Snapdragon 636 duyuruldu. Qualcomm’un Kryo 260 CPU çekirdeğinden güç olan yeni yonga seti 63X işletim sistemlerini daha güçlü kılıyor.

Şirket, Snapdragon 636’daki Kryo 260 CPU’nun bir alt model olan Snapdragon 630’un Cortex A53 işlemcisinden %40 daha yüksek performans sağladığını belirtti. Daha önce Snapdragon 660’larda yer alan Kryo 260, 4x 2.2 GHz, 4x 1.8 GHz olmak üzere toplamda 8 çekirdeğe sahip.

Yeni yonga seti CPU değişiklikleriyle birlikte GPU’yu da güncelledi. 630’da yer alan Adreno 508’in yerine Adreno 509’la gelen Snapdragon 636, bu sayede GPU alanında eski modele göre %10’luk bir güç artışı yakalıyor.

Kasım 2017’de piyasaya sürülecek Snapdragon 636, Qualcomm’un en yeni orta sınıf yonga seti olacak. Snapdragon 8xx serisinin yerine daha mütevazi bir telefon yaratmak isteyen şirketlerin bu işlemcileri tercih etmesi bekleniyor.