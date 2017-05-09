Qualcomm Snapdragon 660 ve 630 Resmen Tanıtıldı!

Amerikalı mobil yonga devi Qualcomm'un yeni modelleri hakkındaki tüm detaylar, bugün düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Qualcomm, düzenlediği basın toplantısında Snapdragon 630 ve Snapdragon 660'ı resmi olarak duyurdu. Söz konusu yongalar, amiral gemisi model ailesi 800'ün bir tık altında konumlanıyor ve orta ve orta-üst telefonlar için geliştirildiler.

Öncelikle Snapdragon 660'nın özelliklerine göz atalım:

Söz konusu yonga, Snapdragon 653'ün halefi konumunda. Aralarındaki en büyük fark, Snapdragon 660'ın 14 nanometre mimarisiyle inşa edilmesi. Snapdragon 653'ün 28 nanometrelik yapısı düşünüldüğünde, bu hem performans hem de enerji tüketimi açısından büyük bir avantaj. Yongada Cortex A72 ve A53 yerine, Kyro 260 işlemci kullanılmış. Grafik yongası da öncüsünden yarım adım önde: Adreno 510'nun yerini Adreno 512 almış. Yongada 4+4 işlemci kullanılıyor. İlk 4 işlemci 2.2 GHz hızında, ikinci 4 işlemci ise 1.8 GHz saat hızında çalışıyor. Telefonunuzun pil ömrü de 2 saate kadar artıyor.

Snapdragon 630

Snapdragon 630, 625 yongasının halefi konumunda. Öncüsü gibi Cortex A53 işlemciye sadık kalmış ama hızlandırılan çekirdek yapısı sayesinde yüzde 10 civarında yüksek performans vaat ediyor. Yeni yongada, Adreno 506 yerine 508 kullanılıyor ve bu da kayda değer bir grafik performansı artışı anlamına geliyor. Zira Qualcomm, yüzde 30'a varan peformans artışı vadediyor. Dikkat ederseniz Snapdragon 660 için bu kadar keskin ifadeler kullanılmamıştı. Snapdragon 630; X12 LTE modem, Spectra 160 ISP, QXGA (2048 x 1536) ekran desteği, Quick Charge 4, USB Type-C 3.1 ve Bluetooth 5'i destekliyor.

Snapdragon 660, yılın bu çeyreğinde satışa sunulacak. Snapdragon 630'nun satışa sunulması ise yılın gelecek çeyreğini bulacak.