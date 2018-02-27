Akıllı telefon denince akla gelen ilk işlemci üreticisi olan Qualcomm, orta-üst seviye akıllı telefonlarda kullanılacak Snapdragon 700 serisi işlemcilerin geleceğini duyurdu.

Eğer bir Android amiral gemisi telefona sahipseniz, büyük bir ihtimalle telefonunuz Snapdragon 800 serisi bir işlemciden gücünü alıyordur. Orta seviye bir telefona sahipseniz Snapdragon 600, giriş seviye bir telefona sahipseniz de Snapdragon 400 ya da 200 serilerinden biri cihazınıza güç veriyordur.

Akıllı telefon segmentleri arasındaki farkların açıldığını fark eden Qualcomm, orta-üst seviye akıllı telefonlarda kullanılabilecek Snapdragon 700 serisi işlemciler üretmeye hazırlanıyor. 700 serisi işlemciler için performans ve özellikleri 800 serisine, fiyatı ise 600 serisine yakın işlemciler diyebiliriz.

Qualcomm’un açıklamasına göre 700 serisi işlemciler, 600 serisi işlemcilere göre 2 kat daha fazla Arttırılmış Gerçeklik yeteneklerine sahip olacak. Bununla birlikte 800 serisinden de Spectra ISP, Hexagon DSP, Kryo CPU, Adreno GPU ve ultra hızlı LTE bağlantısı özelliklerini alarak oldukça donanımlı bir işlemci olarak karşımıza çıkacak.

Qualcomm’un açıklamalarına göre Snapdragon 700 serisi işlemcili ilk cihazları 2018’in sonralarında ya da 2019’un başlarında görebiliriz. 600 serisine göre %30’a kadar daha yüksek verimlilik sağlayan işlemciler, performans ve pil tüketiminde ciddi iyileştirmeler vadediyor. Tahmin edebileceğiniz gibi 700 serisi işlemciler, Quick Charge 4 desteği de sunacak.