Dünyanın en büyük mobil işlemci üreticisi Qualcomm, orta seviye olarak piyasaya sürülen cihazların, daha yüksek özelliklere kavuşmaları için yeni bir ara işlemci modeli tanıttı. Snapdragon 710, şirketin orta seviyeli cihazlara yapay zekayı getirmesini sağlayacak.

Akıllı telefon dünyasına amiral gemisi sıfatıyla giren son cihazların öncekilerden en önemli farkı, yapay zeka destekli mobil işlemcileri oldu. Şu anda piyasada bu şekilde üretilen ve kullanımda olan 4 farklı işlemci var: Apple’ın A11 Bionic yongası, Huawei’nin Kirin 970 yongası, Samsung’un Exynos 9810 yongası ve son olarak Snapdragon 845.

Bu işlemcilerin ilk üçü, sadece işlemcileri üreten şirketlerin cihazlarında görebiliyoruz. Qualcomm ise Snapdragon 845 ile onlarca farklı üreticinin işlemci sorununu çözüyor. Hatta kısa bir süre önce hücresel veri anteni sattığı Apple da bu şirketler arasındaydı.

Elbette bahsi geçen yapay zeka destekli işlemciler, sadece amiral gemisi cihazlarda bulunuyorlar. Pazarda bir fark yaratmak isteyen Qualcomm ise yapay zeka desteğini daha ucuz bir sınıfa, orta seviye cihazlara getirmek için kollarını sıvadı.

Yeni Snapdragon 710, son dönem orta seviye cihazlarda kullanılan 600 serisinden çok daha fazlasını vadederken, amirallerde yer alan 800 serisinin bazı özelliklerine de sahip. Bir başka deyişle bundan sonra çıkacak 710 yongalı cihazlar, önceki yılların amirallerinden farksız olacaklar. Hatta yapay zeka desteği olmayan 835’li modellere de önemli farklar atmaları mümkün.

Snapdragon 710 yongası, içerisinde bir Kryo 6 ve bir Adreno 6 serisi GPU ile geliyor. Snapdragon 660’a kıyasla %10’lik bir performans artışı sağlayacak 710, 4K video oynatma ve uzun süreli batarya kullanımı gibi avantajları da orta seviyeli cihazlara getirecek.

Ayrıca yeni işlemci yongası, Spectra 250 işlemcisi sayesinde kamera performansını da arttırıyor. Görüntülerdeki kumlanmanın azalması, görüntülerin sabitlenmesi ve hatta aktif derinlik algılama gibi özelliklerle zengin bir deneyim sunuyor. Spectra 250, 32 megapiksele kadar tek sensör, 20’şer megapiksele kadar da çift sensörlü kamera donanımlarını destekliyor.

Şimdilik Snapdragon 710 ile birlikte geleceği açıklanan orta seviyeli bir cihazın adını duymadık. Yine de oldukça hızlı ilerleyen akıllı telefon sektöründe bu işlemciye sahip cihazları birkaç ay içinde görmeyi bekliyoruz.

Snapdragon 710, orta seviyeye “premium” özellikler getirecek ve çoğu otoriteye göre, orta seviye amiral gemisi adında yeni bir sınıf oluşturacak. Tüketiciler de amiral gemilerin yüksek fiyatlarından kaçınıp, 710 ile donatılmış daha ucuz cihazlara yönelecekler.