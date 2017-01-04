Qualcomm’un bu yıl tanıtılacak amiral gemilerine sunduğu Snapdragon 835 çipseti ile alakalı tüm detayları aktarıyoruz.

Akıllı telefon dünyasının yegane çipset üreticisi haline gelen Qualcomm, MediaTek, Huawei ve Samsung karşısında ezici bir üstünlüğü bulunuyor. Her ne kadar diğer firmalardan benzer, kimi zaman daha iyi çipsetler ortaya çıksa da telefonlara baktığımızda çok büyük oranda Snapdragon çipsetler görmekteyiz.

İşte bu denli önemli işlemci serisinin son büyük halkası olan Snapdragon 835 ise nihayet CES’te resmen görücüye çıktı. Peki bu çipsetin özellikleri neler? Gelin hep beraber göz atalım;

Qualcomm Snapdragon 835 Özellikleri;

Qualcomm’un bir önceki nesil çipseti olan S821’e göre 35% daha küçülen ve %25 daha az enerji tüketen çipseti olarak dikkat çeken Snapdragon 835, uzun batarya ömrü, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) noktasında sağlam bir destek sunabilecek şekilde üretildi.

10nm üretim sürecinden geçerek hayata geçirilen bu çipset, telefon ve tabletlerin yanı sıra Windows 10 işletim sistemine sahip dizüstü bilgisayarları da desteklemesiyle dikkat çekiyor.

2.45GHz saat hızına sahip 4 adet ve 1.9GHz hızındaki yine 4 adet olmak üzere toplamda 8 çekirdekli Qualcomm Kryo 280 işlemcisine sahip olan S835, tam performansta 8 çekirdeği birden kullanırken, normal kullanımlarda 1.9GHz’lik düşük güç tüketimi sağlayabilecek.

Yeni Qualcomm Adreno 540 grafik işlem birimi ile bir önceki 530’a göre 60 kat daha fazla renk ve 25 kat daha hızlı görüntü işleme performansı sunmasıyla ön plana çıkacak olan çipsette, Qualcomm Hexagon 682 DSP, OpenGL ES 3.2, OpenCL 2.0, Vulkan ve aynı zamanda DX12 desteği de mevcut.

Qualcomm Quick Charge 4 ile Qualcomm WiPower kablosuz şarj teknolojilerini de barındıran Qualcomm Snapdragon 835, Quick Charge 3.0’a göre %20 daha hızlı şarj edebilecek.

1866MHz saat hızına kadar Dual Channel LPDDR4x bellek desteği varabilen çipset, LTE, yani 4.5G’de ise Cat 16 seviyesinde indirme, Cat 13 seviyesinde ise yükleme imkanı sunacak. Bu da hız bazında 1Gbps download, 150Mbps upload demek. Wi-Fi noktasında da 802.11a/b/g/n/ad/ac destekleriyle 2.4GHz, 5GHz ve 60GHz bantlarını destekleyen Snapdragon 835, çift kamerada 2 adet 16MP, tek kamerada ise 32MP’e kadar destek sunacak.

Böylece 4K’da 30fps kayıt, 60fps oynatma gibi detaylar sunabilen, 4K ekran desteği sunan, 4W ve 130dB’e kadar sağlam ses desteği verebilen, gerçekten harika bir Qualcomm Snapdragon 835 karşımıza çıkmış oluyor.

Buradan hareketle 2017’de piyasaya çıkacak Samsung Galaxy S8, LG G6, HTC 11, Sony Xperia XZ’nin 2017 versiyonu gibi birçok modelde işlemci gücü bazında oldukça sağlam olacaklarını şimdiden söyleyebiliriz. Bakalım telefon üreticileri bu işlemcinin dışında ne gibi detaylar ile cihazlar üretecekler.