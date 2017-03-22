Qualcomm Snapdragon 835'i Beklemek Şart mı?

Samsung Galaxy S8 başta olmak üzere yeni akıllı telefonlara birlikte gelecek yonga, çarpıcı özellikler vaat etse de, uzun süreli bekleme süresi ve fiyata değer gibi gözükmüyor.

Snapdragon 835'i beklemeye devam ediyoruz. Ancak muhtemelen Qualcomm Snaprdragon 835 bahar aylarının sonunda veya yazın başından önce karşımıza çıkmayacak. Asıl soru şu: Birkaç ay önce piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 821'i veya farklı bir yongaseti içeren bir amiral gemisini satın alırsanız ne kaybedersiniz?

Muhtemelen Qualcomm Snapdragon 835 ile piyasaya ilk çıkan telefon Samsung Galaxy S8 olacak. Yine de, Qualcomm'un benchmark verileri kamuoyuna yansıdı bile.

İlk olarak, Snapdragon 835 ve 821 arasındaki hızlı bir şekilde ele alalım. 821 dört çekirdeği tüm veriyle kullanırken, 835'in sekiz çekirdeği mevcur. Kilit nokta ise bunların ARM tabanlı olması. Dört Cortex-A73 işlemcisisi büyük kümeyi ve dört küçük A53 işlemcisi ise küçük kümeyi oluşturmaktadır. Dört ila sekiz çekirdeğe çıkmak çok çekirdekli performansı elbette artırıyor ancak hala çoğu uygulama 8 çekirdeğe destek vermiyor.

Geekbench'in test verilerine göre bunu Snapdragon 835, Huawei P10'da kullanılan Kirin 960'ı bile küçük farkla geride bırakıyor. bile yenerek çok çekirdekli listenin başında geliyor. P10, A73 ve A53 çekirdeği kullanan Kirin 9 60 tarafından destekleniyor. Tek çekirdekli performans çok az daha yüksel, ancak Huawei'ye kıyasla belirgin bir miktarda değil. Üstelik Pixel XL'de ve OnePlus 3T arasında çok az fark var var. Pixel XL 820 yongası, OnePlus 3T ise 821 mimarisini kullanıyor.

Snapdragon 835'in diğer bir avantajı grafik yongası. Mimari, selefi ile karşılaştırıldığınde yüzde25 daha iyi grafik performansı vaat eden yeni bir GPU olan Adreno 540 ile geliyor. Ayrıca, Snapdragon 821 (OnePlus 3T, Pixel XL), 820'den (Galaxy S7) daha iyi performans daha üstün bir performans sergiliyor.

Kısacası 835 yongası ne kadar üstün gözükse de, günümüz standartlarında büyük fark sunmuyor. Tavsiyemiz en uygun fiyatla, en beğendiğiniz telefonunu seçmeniz yönünde.