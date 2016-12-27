Qualcomm, Snapdragon 835 İçin Oldukça İddialı

Qualcomm'un 10 nanometre'lik Snapdragon 835 işlemcisi CES 2017'nin gözdesi olabilir.

Qualcomm'un Samsung ile iş birliği yaparak ürettiği mobil işlemcisi Snapdragon 835, CES 2017 fuarının gözdesi olabilir. Düşük nanometre teknolojisine sahip olan mobil işlemci akıllı telefonlarda yoğun kullanımlardaki ısınma sorununu ortadan kaldırmayı planlıyor. Qualcomm'un resmi Twitter sayfasından atılan tweette de Snapdragon 835'in CES 2017'nin odak naktası olacağı söyleniyor.

Ekim ayında Samsung, sektörde 10nm FinFET teknolojisinin seri üretimine başlayan ilk firma olduğunu duyurmuştu. Önceki nesil 14nm FinFET'e kıyasla Samsung'un 10nm teknolojisi, yüzde 27 daha yüksek performans ve yüzde 40'a kadar daha düşük güç tüketiminin yanı sıra kapladığı alan verimliliğinde yüzde 30'a kadar artışa olanak tanıyor. Snapdragon 835 işlemci, 10nm FinFET'i kullanarak daha küçük bir çip ayak izi sunacak. Böylece daha büyük pilleri veya daha ince tasarımları destekleyecek şekilde gelecekteki ürünlerin içinde üreticilere (OEM) daha fazla kullanılabilir alan sunmuş olacak. İşlem iyileştirmeleri ile birlikte daha gelişmiş bir çip tasarımı sayesinde pil ömründe önemli gelişmelerin olması bekleniyor.