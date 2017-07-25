Qualcomm Snapdragon 836 İlk Kez Pixel 2 ile Gelecek

Güvenilir kaynağa göre Snapdragon 836 ilk kez Google'ın akıllı telefonları Pixel 2 serisinde kullanılacak.

Qualcomm'un 8xx serisi yüksek performanslı amiral gemisi işlemcilerine yakın zamanda dahil olması beklenen Snapdragon 836, ilk kez Google Pixel 2'de kullanılacak gibi görünüyor.

Fudzilla raporunda, şimdinin en yüksek performanslı Qualcomm çipseti olan Snapdragon 835'e göre %10 performans artışı sağlayacağı söylenen Snapdragon 836, batarya ömrünü uzatmaya yönelik bazı geliştirmeler de getirecek. Google Pixel 2'ye özel üretilmeyecek olan işlemci bu yıl içerisinde Xiaomi ve OnePlus'tan modellerde de kullanılacak deniliyor.

Geçtiğimiz yılın Snapdragon işlemcilerinde ilk çıkan Snapdragon 820, kendinden sonra gelen 821'e göre işlemci çekirdek hızında %9'luk bir dezavantaja sahipti. Bunun dışında sadece daha yeni hafıza modülüne destek sağlayan 821, öncülünden günlük hayatta hissedilir bir performans farkı yaratamadı. Yeni jenerasyonda Snapdragon 835 ve 836 arasında bu durum nasıl olur ortaya çıktığında hep birlikte göreceğiz.