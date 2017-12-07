Qualcomm, Snapdragon 845’i Tüm Ayrıntıları İle Açıkladı

Qualcomm’un 2018 amiral gemilerinde kullanılacak Snapdragon 845 yonga setinin merak edilen detayları açıklandı.

İlk defa dün duyurulan Snapdragon 845, Qualcomm’un teknik zirvesinin ikinci gününde en ince ayrıntılarıyla birlikte açıklandı. Dün düzenlenen etkinlikte yonga setinin gücünü tam olarak bilmiyorduk, ancak şu anda işlemci hakkında pek çok bilgiye sahibiz. Öncelikle en dikkat çekici fark, Snapdragon 845’in 835’e karşı sunduğu verimlilik farkı oldu.

Batarya Dostu Yonga Seti

Snapdragon 845’in bir önceki üst düzey yonga seti Snapdragon 835’den %30 daha verimli olduğu açıklandı. Ayrıca yeni yonga setinde kullanılan Adreno 630 GPU sayesinde, daha iyi grafik ve video görüntüleme imkanı sunulabiliyor. Tüm bunları yaparken önceki yonga setine göre çok daha az güç kullanan Snapdragon 845, modem kısmında da kullanıcıları bir hayli memnun edecek gibi duruyor.

İhtiyacınız Olandan Daha Fazla Modem Gücü

Snapdragon 845’de bulunan modemde, 1.2 Gbps’e kadar indirme hızı(LTE Cat 18) bulunuyor. Bu hıza ek olarak çift SIM destekli VoLTE özellikleri de bulunan yeni modemin, önceki yonga setlerine göre bir hayli fazla şey kattığını görüyoruz.

Kameralar Coşacak

Bu senenin amiral gemilerini süsleyecek yonga seti, görüntülenme özellikleriyle de bir hayli konuşturacak gibi duruyor. Qualcomm Spectra 280 ISP, “Ultra HD Premium Capture” özelliğinin bulunduğu yonga setinde 4K HDR videoları 60 fps’de kaydedebileceksiniz. Ayrıca ISS sayesinde 720p(HD) videoları 480 fps’de kaydedilebiliyor.

Doğrulama Yöntemleri

Snapdragon 845 yonga setinde güvenlik açısından iris, ses ve yüz gibi aklınıza gelebilecek tüm biyometrik doğrulama yöntemleri bulunuyor. Bu özellikleri kullanıp kullanmamak tamamen telefon üreticilerine kalmış durumda.

Donanım

Qualcomm’un Snapdragon 845 yonga seti içerisinde Kryo 385 CPU, Hexagon 685 DSP(dijital sinyal işlemcisi), Spectra 280 ISP(görüntü sinyan işlemcisi) ve AQustic Audio gibi teknolojiler bulunuyor.

Yonga setinin içerisinde yer alan özelliklerin her biri önemli elbette, ancak burada asıl dikkat çekmemiz gereken yer Kryo 385 işlemci. Bu sene çıkacak amiral gemilerinin çok büyük bir kısmında bulunacak bu işlemcide, 1.8 GHz saat hızında çalışan dört verimli çekirdek ve 2.8 GHz saat hızında dört performanslı çekirdek olmak üzere toplamda 8 çekirdek bulunacak. Önceki nesle göre %25 daha yüksek performans sunan bu işlemci, 10 nanometre FinFET işlem teknolojisi kullanılarak üretildi.

Qualcomm’a göre Snapdragon 845’le donatılan ilk akıllı telefonlar 2018’in başından itibaren çıkmaya başlayacak. Qualcomm’la anlaşmalı olan Samsung, Xiaomi, LG, HTC ve Sony gibi üreticiler, her sene olduğu gibi bu sene de telefonlarını bu yonga seti ile süsleyecek.