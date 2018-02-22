Qualcomm, önümüzdeki hafta Barselona’da düzenlenecek olan 2018 Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) öncesinde Snapdragon 845 mobil platformunu temel alan yeni sanal gerçeklik platformunu tanıttı.

Snapdragon 845’in duyurulmasından birkaç ay sonra Qualcomm, önümüzdeki hafta Barselona’da düzenlenecek olan 2018 Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress) öncesinde Snapdragon 845 mobil platformunu temel alan yeni sanal gerçeklik (VR) referans platformunu tanıttı. Şirket, geçen sene Snapdragon 835’te olduğu gibi, global üreticilerin Snapdragon 845 Mobil VR temelli ticari tasarımları hızlı bir şekilde oluşturmasını sağlayan GoerTek ile ortaklık yapıyor.

Snapdragon 835 mobil platform ile karşılaştırıldığında 845’in kullandığı Adreno 630 görsel işleme sistemi, %30 daha hızlı grafik performansı, %30 daha iyi güç verimliliği ve iki kat fazla görüntü işleme gücü sunuyor.

Adreno Foveation görüntü işleme ve kullanıcının nereye baktığını anlayan göz takip sistemini birleştiriyor. Qualcomm bu konuda “En iyi grafik kaynaklarını kullanarak, kullanıcının fiziksel olarak baktığı yeri, mümkün olan en keskin görüntüyle sağlamak üzere tasarlandı.” diyor.

Snapdragon 845, odada bağımsız olarak hareket edebilmeniz için "altı derece serbestlik" (6DoF) olarak da tabir edilen hareket izleme ve SLAM adı verilen simultane konumlandırma ve haritalama özelliklerini sunuyor. Böylece vücudunuz ve konumunuz oda içinde analiz ediliyor ve genişletilmiş gerçeklik ortamınız içinde serbestçe, kablolar ve bağımsız oda sensörleri olmadan hareket edebiliyorsunuz. Tek başına kullanılabilen “standalone” bir cihaz için bu bir ilk. Tüm bu işlemleri Qualcomm Hexagon dijital sinyal işleyicisi ve Adreno grafik işlemci birimi üstleniyor.

Snapdragon 845, Google Daydream, Oculus ve Vive’daki bağımsız VR cihazlarını destekleyecek.